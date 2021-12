Aaron Carter in zaročenka znova skupaj: Razmerja so težka

Aaron Carter, ki je pravkar dopolnil 34 let, in mati njegovega prvorojenca sta zakopala bojno sekiro in se odločila, da je otrok prevelika vez, da bi se razšla. Zvezdnik in Melanie Martin sta tako ponovno skupaj, čeprav sta se le nekaj dni po rojstvu sina razšla. Pevec je na družbenem omrežju Instagram objavil videoposnetek, v katerem je nekaj ljubečih besed namenil tudi zaročenki.

Aaron Carter in Melanie Martin sta se po rojstvu otroka najprej razšla, a sta se sedaj pobotala. Pred dvema tednoma sta dobila prvorojenca, ki sta ga poimenovala Prince Lyric Carter, 34-letnik pa je le nekaj dni zatem sporočil, da sta se odločila, da gresta z zaročenko vsak po svoji poti naprej. Kot kaže, sta vseeno našla skupni jezik, saj sta sporočila, da sta ponovno skupaj.

icon-expand Aaron Carter in Melanie Martin FOTO: Profimedia

Par se je razšel le teden dni po rojstvu sina Princea, Carter pa je v objavi na družbenih medijih razkril, da je bil razlog zaročenkina prevara. Ta se je za njegovim hrbtom povezala z njegovo odtujeno sestro dvojčico Angel, kar pa Aaronu ni bilo po godu. "Najin sinko Prince Lyric Carter obožuje božične pesmi prav tako kot njegov očka. Melanie, ljubim te, ker si mi podarila najboljše darilo. Si čudovita ženska, moje vse in zelo sem hvaležen zate, draga moja," je ob videoposnetku spečega dojenčka zapisal Carter in dodal ključnika z besedama očetovstvo in novopečena starša.

"Hvala vsem, ki ste mi izkazali podporo. Razmerja so težka, vendar imava oba rada najinega sina, ki ga ceniva in obožujeva," se je 34-letni pevec v pripisu navezal še na pretekla nesoglasja v njuni zvezi in skupno ljubezen do sina. V komentarjih se je odzvala tudi Martinova, ki je zapisala: "Za vedno sem hvaležna za vaju. Vse najboljše za rojstni dan, dragi, čeprav malce prezgodaj. Sedaj si zaslužiš majhno praznovanje, saj je bila 7. decembra 1986 rojena prav posebna oseba. Ljubim te." Carterjeva zaročenka se je navezala še na njegov rojstni dan, zvezdnik pa je dopolnil 34 let.

Carter in Martinova sta se pobotala po njenem opravičilu, ki ga je objavila na družbenem omrežju Instagram, Melanie pa je med drugim zapisala: "Javno se želim opravičiti očetu svojega sina, Aaronu Carterju. Moji nameni, ko sem kontaktirala njegovo sestro Angel, niso bili slabi. Želela sem razrešiti situacijo, da bi lahko bili vsi ena družina. Sedaj se zavedam, da to ni bila moja naloga, zato se je nikoli ne bi smela lotiti. Prepustila sem se čustvom in nosečniškim hormonom, vse pa bi vzela nazaj, če bi le lahko. To sem naredila iz ljubezni, a se zavedam, da je bilo narobe. Upam, da mi bo lahko oprostil."