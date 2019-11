Aaron Carter je bil hospitaliziran

Razvpiti glasbenik je v zadnjem času sledilce na družbenih omrežjih presenečal z nenavadnimi objavami, ki so delovale kaotično in napadalno. Pojavil se je tudi v pogovorni oddaji Zdravniki (The Doctors), kjer je spregovoril o svojih psihičnih težavah in zdravilih, ki jih jemlje. Priznal je, da trpi za shizofrenijo, bipolarno motnjo, manično depresijo in tesnobo.

Nedavno so mu analizirali tudi urin, kjer je bilo poleg učinkovin zdravil zaznati prisotnost marihuane in različne snovi, ki so tudi v opiju. Njegovo pojasnilo je bilo, da je za takšen rezultat krivo eno od zdravil, ki mu ga je predpisal njegov zdravnik."Aaron se je znašel sredi pretepa in si zlomil čeljust. Da bi zmanjšali bolečino, so mu predpisali narkotik, ki lahko povzroči zasvojenost," je povedal novinar revije Esquire David Holmes.

Od nastopa v televizijski oddaji so ga na domu že večkrat obiskali policisti, svojo pokojno sestro Leslie je obtožil spolne zlorabe in zasegli so mu dva kosa orožja. Njegov brat Nick Carter, s katerim sta od razpada skupine Backstreet Boys na bojni nogi, je zahteval prepoved približevanja. Za piko na i je Aaron odšel do tetoverja in zahteval, da mu čez celoten obraz naredi tetovažo.