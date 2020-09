Aaron Carter obljubil videoposnetek, na katerem bo gol igral na klavir

Nekdanji otroški zvezdnik in mlajši brat pevca skupine Backstreet Boys, Aaron Carter , obljublja za uporabnike spletne platforme, na kateri so objavljeni filmi za odrasle, prav posebno presenečenje. Kljub vsemu želi ohraniti eleganco, zato bo nastopil sam v družbi klavirja. "Skočil bom na klavir in nato naredil še kakšno presenečenje. Vroči vosek, kaj takega, morate se prijaviti, da boste videli."

Glasbenik že več let naslovnice tabloidov polni s svojim nenavadnim obnašanjem in neprimernimi odločitvami. Pred kratkim je celo trdil, da sta ga brat in sestra spolno nadlegovala. Prav tako je v več intervjujih potrdil, da ima bipolarno motnjo in je shizofrenik. Zaročen je z Melanio Martin, ki se je na spletni platformi za odrasle prvič pojavila na začetku letošnjega leta, zdaj pa, kot kaže, nad tem delom navdušila tudi zaročenca. Svojo ljubezen je Aaron dokazal tudi, ko si je njeno ime vtetoviral na obraz, pred kratkim pa sta sporočila, da pričakujeta tudi otroka.