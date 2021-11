Aaron Carter prvič očka, rodil se je Prince Lyric Carter

Aaron Carter je z zaročenko Melanie Martin pozdravil rojstvo prvega otroka. Dečka, ki se je rodil 22. novembra, sta poimenovala Prince Lyric Carter . Podrobnosti o rojstvu otroka je nekdanji najstniški zvezdnik objavil kar na omrežju Instagram. ''Po trinajstih urah je prišlo do nujnega carskega reza, vendar je moja zaročenka dobrega zdravja, hvala bogu in neverjetno ljubečemu osebju tukaj,'' je Carter zapisal v urah po rojstvu otroka.

''Prince je čudovit, rad te imam, sin. Mama te ima rada, meni pa solze kapljajo po telefonu. To sem jaz, ko sem mu prerezal popkovino in to je moja prečudovita družina. Melanie, tako ponosen sem nate, draga, uspelo ti je. Ljubim te z vsem srcem,'' je še zapisal in objavil fotografijo, ki priča o srečnem dogodku. Martinova se je v nosečnosti spopadala s slabokrvnostjo in ulceroznim kolitisom, vrsto kronične vnetne črevesne bolezni. Deček se je rodil 17 mesecev po tem, ko sta javnosti sporočila, da je Martinova po prvi nosečnosti splavila.