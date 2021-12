Aaron Carter se je z zaročenko razšel teden dni po rojstvu prvorojenca

Po tem, ko sta se razveselila prvega otroka, sta novopečena starša presenetila z novico. Nekdanji pop zvezdnik je na Twitterju sporočil, da je razlog razhoda z zaročenko Melanie ''velika laž'', ki je posegla v njuno družinsko idilo. Zaplet je povezan z njegovo primarno družino, s katero ni v najboljših odnosih.

Aaron Carter in zaročenka Melanie Martin sta samo teden dni po rojstvu otroka ugotovila, da zanju ni skupne prihodnosti. Brat Nicka Carterja je novico naznanil kar na družbenem omrežju Twitter. 33-letnik je v objavi zatrdil, da je razlog njunega razhoda ''zelo velika laž''. Ta se po njegovih besedah navezuje na njegovo sestro dvojčico Angel Carter.

icon-expand Aaron Carter z (zdaj že) nekdanjo zaročenko. FOTO: Instagram

"Moja sestra je komunicirala z nekdanjo zaročenko, kar je uničilo vse, glede na to, da je ta vedela, da me je Angela v preteklosti poskušala uničiti s tožbo." Na koncu se je sestri tudi ''zahvalil'': "Hvala, Angel, uničila si mojo družino. Naj te bog blagoslovi." V drugi objavi je pojasnil, da je stik Martinove z njegovo sestro zanj nedopusten, razložil je tudi ozadje težav, zaradi katerih tega dejanja ne more oprostiti.

"Vedela je, kakšne so moje meje, še posebej pomembno je, da ne komunicira z določenim delom moje družine, ki me je hotela orisati kot norega psihotičnega človeka in pedofila," je zapisal v odgovor enemu od oboževalcev. Z Angel je v sporu, ker je v preteklosti trdila, da je Aaron "želel ubiti Lauren Kitt (ženo Nicka Carterja) in njunega še nerojenega otroka." Za sodne stroške je tako zapravil kar 44 tisoč evrov, družina ga je po njegovih besedah želela ožeti, ostal je tudi brez hiše, označili so ga za pedofila, sporočila s težko vsebino pa je dobival tudi v času božiča.

