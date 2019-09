Aaron Carter: Želel sem si samo ljubezni

Na svojem Instagramu pa je nazadnje delil daljši zapis: "Vem, da številne skrbi moje duševno stanje v zadnjih tednih. Vem, da ne smem imeti ljudi, ki jih skrbi zame, za nekaj samoumevnega. Kakor imam v spominu, sem vedno težil k ljubezni in stabilnosti v naši družini. Odkar pa sem odrasel, sem od svojih družinskih članov želel samo, da me sprejmejo. Želel sem si samo ljubezni."

Priznal je, da se je zadnje čase ukvarjal s temnimi mislimi, ki so se znašle v njegovi glavi. Odločil se je, da ga v življenju ne bo več prevzemal strah in se bo soočil s svojo preteklostjo."Ni me strah povedati resnice," je dodal.

Zapis je zaključil z ugotovitvijo, da so ga prizadeli ravno tisti ljudje, ki bi ga morali najbolj poznati:"Nikoli si ne bi mislil, da me bodo izkoristili in na takšen način nadzirali. Najhuje mi je, ko pomislim, kaj vse so doživeli moji nedolžni nečaki in nečakinje zaradi dejanj, ki so jih naredili nespametni odrasli ljudje. Prosim vas, da me pustite pri miru in prepustite sodnim organom, da naredijo svoje. Hvala za vso podporo."

To pa ni njegova prva izpoved na družbenih omrežjih, saj je pred kratkim imel več daljših tvitov, med drugim je objavil tudi to, da sta ga v najstniških letih zlorabljala tako brat kot tudi pokojna sestra.