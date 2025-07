Aaron Judge ni mogel skriti navdušenja nad Dončićem

New York, 29. 07. 2025 15.04 | Posodobljeno pred 30 minutami

Na stadionu Yankee pred tekmo med New York Yankees in Tampa Bay Rays sta se srečala dva velikana profesionalnega športa, Luka Dončić in Aaron Judge. Bejzbolist je imel za slovenskega čudežnega dečka kar dve darili, nad njim pa ni mogel skriti svojega navdušenja, kljub temu da je tudi sam izjemno uspešen športnik.