Aaron Rodgers o svoji soprogi: Imam najbolj čudovito ženo

Oboževalci igralca ameriškega nogometa Aarona Rodgersa so že nestrpno pričakovali, da 41-letnik o svoji soprogi razkrije kakšno podrobnost več. To se jim je nedavno uresničilo, saj je športnik, ki je junija potrdil, da je že nekaj mescev poročen, odkrito spregovoril o svoji ženi Brittani , za katero je dejal, da je naravnost čudovita.

Zvezdnika so maja pozorni oboževalci opazili s poročnim prstanom, njihova ugibanja o njegovem statusu pa so ga močno razjezila. Opomnil je, da se njegove zveze, ki so bile na očeh javnosti, niso dobro končale, zato si tokrat ni želel drame in je zasebnost ohranjal skrbno skrito pred radovedneži.

"Zares jo ljubim in na koncu dneva sem zelo srečen, da mi ona stoji ob strani. Ko imaš stabilnost in oporo doma, imaš občutek, da zmoreš vse," je iskreno priznal, potem ko je junija javnosti razkril, da je pred meseci stopil pred oltar.

"Sem z nekom, ki je zelo zaseben in si ne želi biti v soju žarometov. Ni se odločila za zvezdniško življenje in si ne želi biti del tega sveta," pa je pred meseci povedal v oddaji The Pat McAfee Show.

Športnik je imel v preteklosti več zvez z zvezdnicami. Zaročen je bil z igralko Shailene Woodley, a sta se leta 2022 razšla, še preden sta stopila pred oltar, sestajal pa se je tudi z igralko Olivio Munn in NASCAR dirkačico Danico Patrick.

Rodgers je znan po tem, da svoje zasebno življenje skrbno skriva pred očmi javnosti, da so bile njegove izbranke zvezdnice, pa mu pri tem ni šlo na roko. "To sem na začetku sovražil, resnično sem to preziral," je priznal v dokumentarni oddaji z naslovom Aaron Rodgers: Enigma in dodal: "Užival sem v zasebnem življenju."