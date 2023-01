Aaron Taylor-Johnson eden izmed možnih kandidatov za novega Jamesa Bonda

Kot poroča portal Ultimate Classic Rock, se je Aaron Taylor-Johnson nedavno srečal s producentko filma Barbaro Broccoli, srečanje pa je bilo uspešno. 32-letni britanski igralec bi lahko bil dobra izbira za vlogo agenta 007, saj ustreza smeri mlajših, v katero želi iti Brokolijeva, ki si želi, da je glavni igralec uspešen, a ne posebej slaven. Glavna skrb, ki se poraja, pa je, ali bi ga vlogi v prihajajočih filmih Kraven the Hunter in The Fall Guy lahko naredili preveč slavnega, da bi stopil v čevlje slavnega agenta.