Aaron Taylor-Johnson o 23 let starejši ženi: Nimam kaj skrivati

Zvezdnik serije Kick-Ass Aaron Taylor-Johnson je za moško revijo Esquire spregovoril o zakonu s svojo 23 let starejšo ženo Sam Taylor-Johnson . "Nimam kaj skrivati in prepričan sem v to, kar imava," je dejal 33-letni igralec.

Aaron se je s Sam začel sestajati, ko je imel 18 let, ona pa 42 let, kar je takrat v medijih sprožilo burno reakcijo. Spoznala sta se na snemanju drame Zgodba o Johnu Lennonu, kjer je imel igralec glavno vlogo, Sam pa je prvič režirala. Poročila sta se tri leta pozneje, v zakonu pa sta se jima rodila dva otroka, 13-letna Wylda in 11-letni Romy. "Sam sem spoznal kot igralko in režiserko. Mislim, da odlično sodelujeva, ampak to ni razlog, da sem se vanjo zaljubil," je pojasnil za revijo.

Britanski igralec je v intervjuju dejal, da v vlogi očeta uživa. "Uživam v normalnih stvareh, v vsakdanjih stvareh. Zjutraj pomagam svojim otrokom, da se pripravijo ter jih peljem v šolo in na dejavnosti ... To hrani mojo dušo." Aaron je tudi očim Saminima hčerama, 25-letni Angelici in 15-letni Jessie, ki ju ima z bivšim možem Jayem Joplingom. Kot je še povedal, je že od malih nog vedel, da si želi veliko družino. "Vedel sem, da bom mlad očka. Vedel sem, da bom imel veliko otrok."