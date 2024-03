Aaron Taylor-Johnson o poroki s 23 let starejšo: Prehitro sem odrasel

Igralec Aaron Taylor-Johnson, ki naj bi stopil v čevlje naslednjega Jamesa Bonda, je nedavno spregovoril o 23-letni razliki v letih s svojo ženo Sam, s katero sta se poročila, ko je bil on star 22 let. Zakonca sta se spoznala leta 2009 na snemanju filma Nowhere Boy – Zgodba o Johnu Lennonu, pred oltar pa stopila tri leta pozneje.

Aaron Taylor-Johnson, zvezdnik filma Hiter kot strel, je v intervjuju za britansko različico revije Rolling Stone spregovoril o svojem zakonu s 23 let starejšo Sam, s katero se je poročil leta 2012, ko je bil star le 22 let. "Zavedati se morate, da sem to, kar večina ljudi počne v svojih dvajsetih letih, počel, ko sem imel 13 let," je povedal sedaj 33-letni igralec.

Aaron Taylor-Johnson je poročen s 23 let starejšo Sam. FOTO: Profimedia icon-expand

"Se komu zdi, da prehitro počnete nekatere stvari? Ne razumem tega. S kakšno hitrostjo naj bi uživali v življenju? To se mi zdi bizarno," je nadaljeval Aaron, ki ima s sedaj 57-letno ženo dve hčerki, 13-letno Wyldo in 11-letno Romy Hero. Režiserka ima še dva otroka iz prejšnjega zakona z Jayjem Joplingom. Zvezdnik, ki je svojo ženo opisal kot odlično filmarko in čudovito pripovedovalko zgodb, je priznal tudi, da so bile nenehne kritike o njunem zakonu velik izziv. "Čutim se zaščitniškega," je pojasnil in dodal: "Težko je, saj obstaja tudi del mene, ki bi sebe krivil, če se kaj ne bi izšlo."

Aaron Taylor-Johnson in žena Sam sta se poročila leta 2012. FOTO: Profimedia icon-expand

"Ljudje vidijo stvari v povezavi z mojo kariero, kar je v redu, jaz pa skušam krmariti med službo in družino. Počnem normalne stvari, kot so obiski zobozdravnika. Ni nujno, da kariera trpi zaradi tega, a je zato potrebnega več razmisleka glede odločitev," je še povedal Aaron, ki se je v preteklih letih soočal z raznimi kritikami, nedavno pa je za Esquire dejal, da ničesar ne skriva in da ni negotovosti v njegovem zakonu.