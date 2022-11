Aaronova tragična smrt: 'Nikoli ne pozabimo, kaj Hollywood naredi otrokom'

Pokojni Aaron Carter je bil najstniški idol, ki je vrhunec slave doživel kot najstnik z uspešnico I Want Candy. Kasneje njegova glasbena kariera ni požela večjih uspehov, ob tem pa je trpelo predvsem zvezdnikovo zasebno življenje. Zaradi težav z alkoholom in prepovedanimi substanci je bil večkrat na zdravljenju, na očeh javnosti pa se je znašel predvsem zaradi odmevnih tvitov, aretacij ter prepovedi približevanj zaradi družinskih prepirov in sporov s svojo zaročenko.

Aaron Carter je pevsko kariero začel že kot otrok – zgolj pri devetih letih je izdal prvi album z uspešnico Crush on You, priredbo pesmi skupine The Jets. Tako je, še preden je dopolnil deset let, prodal milijon glasbenih albumov, svoj zvezdniški status pa je še povečal leta 2000 z izdajo drugega albuma Aaron's Party (Come and Get It), kar je bil tudi vrhunec njegove kariere. Kot najstniški idol se je pojavljal v televizijskih uspešnicah, med drugim v serijah Sabrina, najstniška čarovnica in Lizzie McGuire, bil pa je tudi podporna točka Britney Spears in Backstreet Boysom, katerih član je Aaronov starejši brat Nick Carter.

Aaron je vrhunec slave doživel pri 12 letih.

Carterjeva glasbena kariera je nato doživela padec, izdal je sicer še tri albume, zadnjega z naslovom Love leta 2017, a noben izmed njih ni dosegel večjega uspeha. Bolj kot njegova glasba so bila v medijih odmevna njegova razmerja, sestajal se je z zvezdnicama Lindsay Lohan in Hilary Duff. V prihajajočih letih je ostal del sveta zabave z nastopi v resničnostnih šovih (ameriške Zvezde plešejo, Rachael vs Guy: Celebrity Cook-Off) in muzikalih (Seussical, The Fantasticks), a časopisne naslovnice je polnil predvsem zaradi svojega neprimernega vedenja.

Burno razmerje z zaročenko Melanie Martin Poppevca so večkrat aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola, zaradi odvisnosti od prepovedanih substanc pa je moral večkrat na zdravljenje. Burno je bilo tudi njegovo razmerje z Melanie Martin, s katero sta se začela sestajati januarja 2020, dva meseca kasneje pa je bila Melanie po prepiru aretirana zaradi družinskega nasilja. Aaron je po njunem sporu na Twitterju zapisal, da ga je izbranka fizično napadla in objavil fotografije prask, ki mu jih je zadala. Prepir za razmerje ni bil usoden, saj sta se hitro pobotala, prav tako pa so bile vse obtožbe zoper Melani ovržene. Lani se je par razveselil sina Princa, že teden po porodu pa je Aaron tvitnil, da sta se z Melani razšla, nato pa nekaj dni kasneje sporočil, da sta ponovno skupaj. Pred dvema mesecema je začasno izgubil skrbništvo nad sinom, ob tem pa za The Sun dejal, da zdravi svojo odvisnost in se trudi, da skrbništvo dobil nazaj. Prejšnji mesec je na Twitterju zapisal: "Letošnjo leto je bilo precej težko in poučno. Sedaj sem osredotočen na to, da bom najboljši oče in zaročenec."

Aaron Carter z zaročenko Melanie Martin

Zapleteni družinski odnosi Aaron je s starejšeim bratom Nickom, pevec boybanda Backstreet Boys, v mladosti več let hodil na turneje in nastopal kot uvodna točka skupine. Zdelo se je, da sta v kasnejših letih ohranila dober odnos – skupaj sta praznovala številne praznike, podporo pa sta si izkazovala tudi na družbenih omrežjih. Do družinskih napetosti je prišlo, ko je leta 2019 Nick skupaj s sestro Angel vložil prepoved približevanja zoper Aarona. Zvezdnik je trdil, da mu je njegov mlajši brat grozil, da bo ubil njegovo nosečo ženo. Aaron je navedbe zanikal in na Twitterju zapisal, da ne želi nikomur škodovati, še posebej ne svoji družini. Dodal je, naj ga brat in sestra pustita na miru, ob tem pa Nicku očital, da ga je vse življenje nadlegoval in ga mučil. Nick je kasneje medijem sporočil, da po tehtnem razmisleku z Angel obžalujeta, da sta se odločila za prepoved približevanja in dodal, da imata rada svojega brata in upata, da bo dobil pomoč, ki jo očitno potrebuje, preden bo poškodoval sebe ali koga drugega.

Aaron s starejšim bratom Nickom, ki je zaslovel s skupino Backstreet Boys.

Poleg Nicka in sestre dvojčice Angel je imela Aaron še leto starejšo sestro Leslie, ki je leta 2012 v 26. letu starosti umrla zaradi prevelikega odmerka prepovedanih substanc. Leta 2019 se je pokojni pevec znova zatekel na Twitter, kjer je pokojno sestro obtožil spolnega nadlegovanja. "Sestra je trpela z bipolarno motnjo, ki jo je zdravila z litijem. Nikoli ji ni bilo všeč, kako se je zaradi tega počutila. Ko ni jemala zdravi, je delala stvari, ki jih nikoli ni nameravala narediti, to resnično verjamem ... Sestra me je spolno nadlegovala med desetim in trinajstim letom, ko ni jemala zdravil." Kljub obtožbam izpred treh let se je Aaron letos odločil, da se sestri pokloni s tetovažo. Na čelo si je vtetorivral modrega metulja, saj je bila to njena najljubša barva. 'Vedno sem si želel, da bi bila ponosna name,'' je zapisal na Instagramu ob fotografiji tetovaže in dodal, da je bila Leslie neustrašna.

'Žal mi je, da je bilo Aaronovo življenje tako težko' V soboto je glasbeni svet doletela tragična novica, da je Aaron Carter umrl. Našli so ga mrtvega v kopalni kadi v njegovi hiši v Lancastru v Kaliforniji, podrobnosti o smrti pa zaenkrat še niso znane. Na smrt se je že odzvala zaročenka Melanie Martin, ki je za AP dejala, da je še vedno v procesu sprejemanja te nesrečne resničnosti. Na Instagramu se je nekdanjemu izbrancu v spomin oglasila tudi Hilary Duff, ki je med drugim zapisala, da ji je žal, ker je bilo Aaronov življenje tako težko, da se je moral z njim boriti pred celim svetom.