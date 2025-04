ABBA oboževalce podražila s presenečenjem: kaj pripravljajo?

Minevajo že skoraj tri leta, odkar je švedska glasbena skupina ABBA za svoje oboževalce pripravila virtualni koncert ABBA Voyage v Londonu, ki v obliki avatarjev prikazuje člane skupine, kot so izgledali leta 1979, uporablja pa vnaprej posnete vokale, ki so jih ponovno posneli za omenjeni šov.

Člani skupine so se zdaj odločili, da bodo svoje oboževalce podražili s presenečenjem, ki ga še niso razkrili. "Ko smo otvorili koncerte, si nismo predstavljali, da bomo po treh letih še vedno v Londonu. Zelo smo hvaležni, da ste se nam pridružili v tolikšnem številu," so zapisali na družbenem omrežju Instagram.

27. maja, na tretjo obletnico koncertov, bodo "v zahvalo za vašo ljubezen in podporo dodali nekaj malega". "Upamo, da boste uživali," so sklenili zapis. Poleg zapisa in podpisov Agnethe, Bjorna, Bennyja in Anni-Frid so dodali tudi skupno fotografijo četverice. Kaj si oboževalci lahko obetajo, niso pojasnili. Je pa njihova ekipa v sporočilu za javnost potrdila, da bo "na setlisti nekaj dodatkov in manjših sprememb".