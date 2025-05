Abrahamovec David Beckham v 50. leta zaplesal s svojo Victorio

David Beckham , eden najbolj znanih in priljubljenih nogometašev vseh časov, je dopolnil 50 let. S praznovanji je njegova družina začela že mesec dni prej, abrahama pa je dočakal v družbi žene, s katero sta zaplesala na pesem Dolly Parton in Kennyja Rogersa Islands In The Stream , Victoria pa je posnetek delila tudi na družbenem omrežju, dodala pa mu je ljubeče voščilo, ki ga je posvetila možu.

"Srečen predrojstnodnevni večer David, moje vse. Moj najboljši prijatelj, sorodna duša in plesni partner za vse življenje. Kot pravi pesem, začneva in končava kot eno, za vedno zaljubljena," je zapisala Victoria, ki je delila posnetek, na katerem z možem objeta plešeta in pojeta besedilo pesmi, ki igra v ozadju. Modna oblikovalka in članica nekdaj priljubljene skupine Spice Girls , pa Davida na koncu posnetka poljubi.

Beckham je sicer že pred mesecem imel rojstnodnevno zabavo v Miamiju, na kateri je gostil tudi prijatelje iz sveta športa, med katerimi so bili Lionel Messi, Shaquille O'Neal in Tom Brady. Davidu Beckhamu sicer staranje ne predstavlja nobenih težav in se ga ne boji. "Niti malo me ne moti," je Beckham povedal za Men's Health in dodal: "Ljudje me sprašujejo o tem, kot da bi to moralo biti velik problem. To ni nekaj, kar bi me skrbelo, dokler sem fit in zdrav in je moja družina zdrava, to je vse, kar me zanima."