Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Abrahamovec Petar Grašo: številne uspešnice, javni razhod in presenetljiva poroka

Zagreb, 19. 03. 2026 15.01 pred 1 uro 4 min branja 2

Avtor:
K.A.
petar grašo

Le kdo ne pozna uspešnic, kot so Ako te pitaju, Trebam nekoga, Nevista, Moje zlato, pa tudi leta 2024 izdano pesem Šta bi ja bez tebe? To je le nekaj prepoznavnih pesmi Petra Graša, ki se lahko pohvali z dejstvom, da je v svoji karieri ustvaril številne uspešnice. Poleg glasbe je njegovo življenje zaznamovala tudi dolgoletna zveza z Danijelo Martinović in kasnejši razhod ter poroka z dekletom, ki jo je poznal od otroštva, Hano Huljić.

Petar Grašo 19. marca praznuje rojstni dan. Priljubljeni pevec se je rodil pred točno 50 leti, zato se spodobi, da ob njegovem jubileju pogledamo, kaj vse je v življenju ustvaril in po čem ga ljudje najbolj poznajo.

Petar Grašo slavi abrahama.
FOTO: Petar Grašo

Za razliko od očeta, znanega košarkarja Zorana Graša, je bil Petar od malih nog predan glasbi, kar se je kmalu pokazalo kot prava odločitev. Njegov glasbeni talent se je pokazal že v mladosti. Leta 1995 je s komaj 16 leti napisal pesem Boginja, s katero je legendarni Oliver Dragojević osvojil drugo mesto na Dori. Ta izkušnja ga je utrdila v prepričanju, da je njegova prihodnost v glasbi. Kmalu zatem, leta 1996, je tudi sam debitiral kot pevec. S skladbo Trebam nekoga, ki je postala takojšnja uspešnica in se na nacionalnih lestvicah obdržala kar dvanajst tednov na prvem mestu, se je uveljavil kot eden vodilnih hrvaških glasbenikov. To je bil šele začetek izjemno plodne kariere, ki danes traja že več kot 30 let, zaznamuje pa jo nenehni uspeh in popularnost, s katero si je zagotovil stalno mesto v srcu oboževalcev po celotni regiji.

Preberi še Petar Grašo po 30 letih kariere še vedno upošteva nasvet pokojnega Dragojevića

Uspehi so si skozi leta sledili drug za drugim. Njegov prvi studijski album Mjesec iznad oblaka iz leta 1997 je bil prodan v več kot 110.000 izvodih, medtem ko je album Utorak dosegel platinasto naklado, kar je izjemen uspeh za katerega koli glasbenika v regiji. Leta 2003 je izšel njegov tretji album Šporke riči, na katerem so bile številne uspešnice, vključno z zmagovalno pesmijo Vera od suvog zlata s Splitskega festivala, s katero je ponovno dokazal svojo prevlado na festivalski sceni.

Po daljši prekinitvi je 50-letnik svojo diskografsko pot znova obudil. Vrnil se je v polnem sijaju z naslovom Moje zlato in zlasti z megahitom Ako te pitaju iz leta 2017. Prav ta skladba mu je prinesla veliko priznanj, med njimi nagradi porin in cesarico za Hit leta, s čimer je le še potrdil, da je tudi po dolgih letih na sceni še vedno relevanten umetnik, sposoben ustvarjati glasbo, ki jo množice obožujejo.

Petar Grašo in Danijela Martinović sta dolgo veljala za enega najbolj skladnih estradnih parov.
FOTO: Profimedia

Vzporedno z uspešno glasbeno kariero je javnost z velikim zanimanjem spremljala tudi njegovo osebno življenje. Skoraj četrt stoletja, natančneje 24 let, je Grašo ljubil pevko in kolegico Danijelo Martinović. Spoznala sta se na Dori leta 1995, njuna zveza pa se je začela leta 1997. V vseh teh letih sta veljala za enega najbolj skladnih estradnih parov, a se nikoli nista odločila za poroko. "Za naju papir ni potreben," sta večkrat zagotavljala v intervjujih, novica o njunem razhodu, ki je odjeknila maja 2021, pa je bila veliko presenečenje in šok za javnost. Mnogi so bili prepričani, da je njuna ljubezen večna, zato je njun javni razhod sprožil burno reakcijo oboževalcev. Konec te dolgotrajne zveze je bil pomembna prelomnica v življenju slavnega pevca.

Preberi še Po več kot dvajsetih letih sta se razšla Petar Grašo in Danijela Martinović

Nedolgo po tem, ko sta se z Danijelo razšla, se je Petrovo srce ogrelo za Hano Huljić. Danes 35-letna pevka je hčerka znanega tekstopisca in pevca Tončija Huljića, s katerim Grašo prijateljuje in sodeluje že več kot 20 let. Njuno razmerje je sprožilo ogorčenje javnosti, pa ne toliko zaradi razlike v letih, kot predvsem zaradi dejstva, da Hrvat Hano pozna praktično od rojstva. Prav zato je nekaj časa skrival njuno romanco. "Zelo sva srečna in zadovoljna, in tako mora biti. Hana je zelo dobro in srečna sva," je nato dejal v enem od intervjujev za InMagazin.

Petar Grašo in Hana Huljić sta se poročila 19. 2. 2022.
FOTO: Instagram

Zaljubljenca pa sta vsem dvomljivcem dokončno zaprla usta, ko sta se 19. februarja 2022 poročila v Splitu, v cerkvi sv. Dominika. Čeprav sta si želela intimno slavje, je novica o poroki pricurljala v medije in novinarji so pograbili vsako malenkost, ki jo je bilo mogoče odkriti o poroki. Svojo ljubezen sta kronala tudi z dvema otrokoma. Njuna prvorojenka Alba se je rodila julija 2022, sin Toni pa oktobra 2024. Kot sta presrečna starša večkrat javno povedala, je njuna družinska sreča zdaj popolna, saj sta otroka središče njunega sveta.

Preberi še Grašo o otrocih: Alba in Toni bosta oba bolj mamina

Legendarni hrvaški glasbenik, ki ima oboževalce po celotnem Balkanu, pa tudi širše, je tako v prvih 50 letih svojega življenja doživel in dosegel ogromno. Od mladega avtorja do uveljavljene zvezde, od Danijele do Hane, njegova zgodba je pripoved o nenehnem ustvarjanju in iskanju sreče. Danes, kot oče dveh otrok in ponosen mož, živi družinsko življenje ter obdan z ljubeznijo in podporo stopa v novo življenjsko poglavje.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Petar Grašo Hana Huljić Danijela Martinović hrvaška glasba Tonči Huljić dalmatinski pop Oliver Dragojević 50 let abraham rojstni dan

Ameriškega igralca aretirali zaradi nadlegovanja 9-letnice

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dededetox
19. 03. 2026 16.11
Zelo prepotenten in aroganten človek!
Odgovori
+2
2 0
Amor Fati
19. 03. 2026 15.47
Moj dober prijatelj je imel nekoč priloznost sodelovati s tem človekom. Rekel mi je, da ta moški resnično uziva v ponizevanju ljudi, ki so okoli njega, češ, da je resnično krut do vseh. Torej njegova javna podoba, to kar kaze v javnosti, nikakor ni njegova resnicna podoba. Mene ne boste videli na njegovem koncertu.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Fotografija, o kateri danes govorijo vsi
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
Veste, kaj je babyccino? Pripravite ga sami in navdušite otroke
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
To poveže družino bolj kot počitnice ali darila
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
Ta slovenska imena izginjajo: Jih bomo rešili pred pozabo?
zadovoljna
Portal
Lepotica, ki je sprožila škandal v družini Beckham
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Tako je videti lepa žena znanega Slovenca
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
Smejali so se ji vsi sošolci, danes pa ...
To so najboljši prehranski dodatki
To so najboljši prehranski dodatki
vizita
Portal
Shujšala za 25 kilogramov, in to brez zdravil: preobrazba, ob kateri boste ostali odprtih ust
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Preprost korak, ki bo vaš metabolizem pognal v višjo prestavo
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Aspartam: sladek okus, ki v telesu sproži odzive, o katerih vam nihče ne pove
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
Odkrijte dieto, ki spreminja življenja
cekin
Portal
Nespremenjene obrestne mere znižale cene zlata in srebra
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Nov trend počitnic je pritegnil veliko pozornosti
Slavna evropska termalna atrakcija razočara: obiskovalci poročajo, da ni več to, kar je bila
Slavna evropska termalna atrakcija razočara: obiskovalci poročajo, da ni več to, kar je bila
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
moskisvet
Portal
Jennifer Lopez znova razvnela splet: fotografije, ki so v hipu postale viralne
Zdrava prehrana: Katera živila vsebujejo največ magnezija?
Zdrava prehrana: Katera živila vsebujejo največ magnezija?
6 alarmantnih znakov, ki kažejo, da si v toksičnem odnosu
6 alarmantnih znakov, ki kažejo, da si v toksičnem odnosu
Top ideje, ki spremenijo vsak prostor v ultimativni 'moški brlog'
Top ideje, ki spremenijo vsak prostor v ultimativni 'moški brlog'
dominvrt
Portal
Ta gosenica je nevarna za vašega psa in tudi za vas
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Vse o pleskanju: popoln vodnik za izbiro barv, pripravo prostorov in brezhibno prenovo doma
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Velikonočni venčki 2026: največji trendi, ki bodo prevladovali to pomlad
Bolezen tulipanov: kako jo prepoznati?
Bolezen tulipanov: kako jo prepoznati?
okusno
Portal
Najboljši takosi iz pečice: hiter recept, ki navduši vse
Sočna bananina sladica, ki jo gostje vedno pohvalijo
Sočna bananina sladica, ki jo gostje vedno pohvalijo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Zdravo do več kilogramov: preprosti nasveti, ki delujejo
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
Čokoladni čudež: hitro pecivo, ki se topi v ustih
voyo
Portal
Spor v družini Beckham
Kmetija
Kmetija
Parazit
Parazit
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1573