Abrahamovec Petar Grašo: številne uspešnice, javni razhod in presenetljiva poroka

Petar Grašo 19. marca praznuje rojstni dan. Priljubljeni pevec se je rodil pred točno 50 leti, zato se spodobi, da ob njegovem jubileju pogledamo, kaj vse je v življenju ustvaril in po čem ga ljudje najbolj poznajo.

Petar Grašo slavi abrahama. FOTO: Petar Grašo

Za razliko od očeta, znanega košarkarja Zorana Graša, je bil Petar od malih nog predan glasbi, kar se je kmalu pokazalo kot prava odločitev. Njegov glasbeni talent se je pokazal že v mladosti. Leta 1995 je s komaj 16 leti napisal pesem Boginja, s katero je legendarni Oliver Dragojević osvojil drugo mesto na Dori. Ta izkušnja ga je utrdila v prepričanju, da je njegova prihodnost v glasbi. Kmalu zatem, leta 1996, je tudi sam debitiral kot pevec. S skladbo Trebam nekoga, ki je postala takojšnja uspešnica in se na nacionalnih lestvicah obdržala kar dvanajst tednov na prvem mestu, se je uveljavil kot eden vodilnih hrvaških glasbenikov. To je bil šele začetek izjemno plodne kariere, ki danes traja že več kot 30 let, zaznamuje pa jo nenehni uspeh in popularnost, s katero si je zagotovil stalno mesto v srcu oboževalcev po celotni regiji.

Uspehi so si skozi leta sledili drug za drugim. Njegov prvi studijski album Mjesec iznad oblaka iz leta 1997 je bil prodan v več kot 110.000 izvodih, medtem ko je album Utorak dosegel platinasto naklado, kar je izjemen uspeh za katerega koli glasbenika v regiji. Leta 2003 je izšel njegov tretji album Šporke riči, na katerem so bile številne uspešnice, vključno z zmagovalno pesmijo Vera od suvog zlata s Splitskega festivala, s katero je ponovno dokazal svojo prevlado na festivalski sceni.

Po daljši prekinitvi je 50-letnik svojo diskografsko pot znova obudil. Vrnil se je v polnem sijaju z naslovom Moje zlato in zlasti z megahitom Ako te pitaju iz leta 2017. Prav ta skladba mu je prinesla veliko priznanj, med njimi nagradi porin in cesarico za Hit leta, s čimer je le še potrdil, da je tudi po dolgih letih na sceni še vedno relevanten umetnik, sposoben ustvarjati glasbo, ki jo množice obožujejo.

Petar Grašo in Danijela Martinović sta dolgo veljala za enega najbolj skladnih estradnih parov. FOTO: Profimedia

Vzporedno z uspešno glasbeno kariero je javnost z velikim zanimanjem spremljala tudi njegovo osebno življenje. Skoraj četrt stoletja, natančneje 24 let, je Grašo ljubil pevko in kolegico Danijelo Martinović. Spoznala sta se na Dori leta 1995, njuna zveza pa se je začela leta 1997. V vseh teh letih sta veljala za enega najbolj skladnih estradnih parov, a se nikoli nista odločila za poroko. "Za naju papir ni potreben," sta večkrat zagotavljala v intervjujih, novica o njunem razhodu, ki je odjeknila maja 2021, pa je bila veliko presenečenje in šok za javnost. Mnogi so bili prepričani, da je njuna ljubezen večna, zato je njun javni razhod sprožil burno reakcijo oboževalcev. Konec te dolgotrajne zveze je bil pomembna prelomnica v življenju slavnega pevca.

Nedolgo po tem, ko sta se z Danijelo razšla, se je Petrovo srce ogrelo za Hano Huljić. Danes 35-letna pevka je hčerka znanega tekstopisca in pevca Tončija Huljića, s katerim Grašo prijateljuje in sodeluje že več kot 20 let. Njuno razmerje je sprožilo ogorčenje javnosti, pa ne toliko zaradi razlike v letih, kot predvsem zaradi dejstva, da Hrvat Hano pozna praktično od rojstva. Prav zato je nekaj časa skrival njuno romanco. "Zelo sva srečna in zadovoljna, in tako mora biti. Hana je zelo dobro in srečna sva," je nato dejal v enem od intervjujev za InMagazin.

Petar Grašo in Hana Huljić sta se poročila 19. 2. 2022. FOTO: Instagram

Zaljubljenca pa sta vsem dvomljivcem dokončno zaprla usta, ko sta se 19. februarja 2022 poročila v Splitu, v cerkvi sv. Dominika. Čeprav sta si želela intimno slavje, je novica o poroki pricurljala v medije in novinarji so pograbili vsako malenkost, ki jo je bilo mogoče odkriti o poroki. Svojo ljubezen sta kronala tudi z dvema otrokoma. Njuna prvorojenka Alba se je rodila julija 2022, sin Toni pa oktobra 2024. Kot sta presrečna starša večkrat javno povedala, je njuna družinska sreča zdaj popolna, saj sta otroka središče njunega sveta.