Tuja scena

Abrahamovka Charlize Theron v čipki domišljiji ni pustila prostora

Los Angeles, 14. 12. 2025 10.21 | Posodobljeno pred 10 minutami

Tudi letošnji december ni minil brez predpraznične zabave Charlize Theron. Tema letošnjega srečanja je bila disko, za opravo, o kateri se bo govorilo še nekaj časa, pa je poskrbela kar gostiteljica sama. Hollywoodska zvezdnica je namreč nadela čipkast bodi, v katerem domišljiji ni pustila prostora. "Nismo te vredni," in "Gospa, ne morete kar objaviti takšnih fotografij, ne da bi nas prej opozorili," so se zvrstili komentarji sledilcev pod fotografijami na Instagramu.

Hollywoodska zvezdnica Charlize Theron je na Instagramu delila galerijo fotografij, na katerih je pozirala v črnem čipkastem bodiju. 50-letna igralka je fotografije posnela na svoji praznični zabavi, z izbiro oprave pa se je poklonila ameriški manekenki Jerry Hall, ki je v podobni opravi leta 1976 navdušila v pariškem klubu.

"Oh, kakšna noč," je pod fotografije zapisala Charlize, ki je med sledilci požela navdušenje in komentarje, ki so se glasili: "Nismo te vredni," in "Gospa, ne morete kar objaviti takšnih fotografij, ne da bi nas prej opozorili!"

Oskarjevka je sicer znana po prirejanju tematskih zabav. Če je letošnje decembrsko rajanje minilo pod sloganom 'Disco Intherono', pa so v preteklem letu povabljenci morali slediti kodeksu oblačenja, ki je narekoval 'gangstersko' modo. Takrat je gostiteljica večera stopila v čevlje lika Elvire Hancock, ki ga je v kultni klasiki Brazgotinec zaigrala Michelle Pfeiffer.

