Abrahamovka Charlize Theron v čipki domišljiji ni pustila prostora

Hollywoodska zvezdnica Charlize Theron je na Instagramu delila galerijo fotografij, na katerih je pozirala v črnem čipkastem bodiju. 50-letna igralka je fotografije posnela na svoji praznični zabavi, z izbiro oprave pa se je poklonila ameriški manekenki Jerry Hall, ki je v podobni opravi leta 1976 navdušila v pariškem klubu.
"Oh, kakšna noč," je pod fotografije zapisala Charlize, ki je med sledilci požela navdušenje in komentarje, ki so se glasili: "Nismo te vredni," in "Gospa, ne morete kar objaviti takšnih fotografij, ne da bi nas prej opozorili!"
Oskarjevka je sicer znana po prirejanju tematskih zabav. Če je letošnje decembrsko rajanje minilo pod sloganom 'Disco Intherono', pa so v preteklem letu povabljenci morali slediti kodeksu oblačenja, ki je narekoval 'gangstersko' modo. Takrat je gostiteljica večera stopila v čevlje lika Elvire Hancock, ki ga je v kultni klasiki Brazgotinec zaigrala Michelle Pfeiffer.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.