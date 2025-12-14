Abrahamovka Charlize Theron v čipki domišljiji ni pustila prostora

Tudi letošnji december ni minil brez predpraznične zabave Charlize Theron. Tema letošnjega srečanja je bila disko, za opravo, o kateri se bo govorilo še nekaj časa, pa je poskrbela kar gostiteljica sama. Hollywoodska zvezdnica je namreč nadela čipkast bodi, v katerem domišljiji ni pustila prostora. "Nismo te vredni," in "Gospa, ne morete kar objaviti takšnih fotografij, ne da bi nas prej opozorili," so se zvrstili komentarji sledilcev pod fotografijami na Instagramu.