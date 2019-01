Abstinenco od drog obeležil s priznanjem: Bil sem krhek kot jajčna lupina

Spremembi videza je botrovalo dejstvo, da je zvezdnik pred kratkim obeležil 16 let abstinence od številnih prepovedanih substanc, med katerimi sta prevladovala heroin in 'crack' – trdna prečiščena oblika kokaina. O svoji bitki z odvisnostjo in rehabilitaciji, s pomočjo katere je 'čist' že skoraj dve desetletji, je napisal tudi knjigo Okrevanje: Osvoboditev od naših odvisnosti(Recovery: Freedom from our addiction), za katero je The New York Times podal pohvalno mnenje: ''Izzivalna ... Osupljiva.''

Na svojem Instagramu je objavil videoposnetek, v katerem je izrazil hvaležnost, ker mu je uspelo stopiti iz začaranega kroga odvisnosti in povedal: ''Pozdravljeni! Tukaj je moje 'sporočilo hvaležnosti'. Danes mineva 16. leto, odkar sem 'popolnoma čist'. Spomnim se, da sem bil krhek kot jajčna lupina ... Jezus! Vzel sem dva odmerka vsakega: heroina in cracka naenkrat, morda tudi malo več ... zdaj se ne spomnim. Potreboval sem močnejši odmerek od predhodnega. Spomnim se, da sem to zaužil v Camdnu. Takrat sem se družil z različnimi ljudmi, h katerim sem hodil domov – nihče izmed njih pa ni bil odvisen od drog. V njihove kopalnice sem tihotapil svoje zaloge drog in se tam drogiral ... Nato sem odšel na rehabilitacijo, kar smatram kot privilegij. Vsi tisti objemi, ljudje ... objemi, optimizem ... Ko sem prišel ven, sem se pridružil podporni skupini, kjer so mi še naprej nudili pomoč. Mentorji so me usmerjali na pravo pot ... Zdaj, 16 let kasneje, imam dve hčerki, sem poročen, imam psa ... predvsem pa sem pomirjen sam s sabo.''