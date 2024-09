OGLAS

Nedavno je Adam Brody v oddaji Today spregovoril o svoji novi prihajajoči seriji Nobody Wants This. Med razpravo o romantični komediji je 44-letni igralec razkril nekaj podrobnosti o svojem srečnem dolgotrajnem zakonu.

Adam Brody razkriva skrivnost svojega razmerja: Izberi nekoga dobrega. FOTO: Adam Brody icon-expand

"Poudariti moramo, da ste poročeni že 10 let. V čem je čar vajinega razmerja?" ga je vprašala voditeljica. "Oh, izberite si nekoga dobrega. Bodite zaljubljeni v nekoga, ki je zares odličen, potem pa ga samo poslušajte," je odgovoril in dodal: "Če si z nekom, ki je super, potem si zmagal. Ne, da to ne zahteva žrtvovanja, ponižnosti in skupne rasti. Morate biti pripravljeni rasti, ker drugače ne boste mogli ostati 100-odstotno v razmerju, v katerem ste."

Brody in 38-letna Leighton Meester sta se poročila leta 2014. Od takrat je par skupaj pozdravil dva otroka, devetletno hčerko Arlo in štiriletnega sina, čigar ime še ni bilo razkrito.

V oddaji je Brody razpravljal tudi o svojem in ženinem starševskem slogu in o tem, kakšen oče je. "Seveda se mi zdaj zdi, da sem super oče in da dobro ohranjam ravnovesje med vsemi starševskimi lastnostmi," je dejal. Priznava pa, da sta on in Leighton iskrena in imata večkrat s svojimi otroki zelo iskrene pogovore v dobrem in slabem. Kljub temu ne verjame, da bi njega in njegovo ženo lahko označili za prestroga starša. "Veste, obstaja del mene, ki jih varuje. Nisem pretirano strog, vendar ko vidim kakšen oster rob mize, jih želim takoj zaščititi. Želim ohraniti te glave cele," pravi.

Adam Brody in njegova žena Leighton Meester sta poročena že 10 let. FOTO: Adam Brody icon-expand