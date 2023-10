Adam DeVine na šaljiv način sporočil, da bo postal oče

Zvezdnik je tako razkril, da z ženo pričakujeta prvega otroka. "Očitno zelo razburljiva stvar! To bo zdaj večinoma otroški profil, saj bom svoje življenje posvetil svojemu otroku v upanju, da ne bo uporabil desetletij mojih posnetih umazanih šal proti meni," je še zapisal komik in objavil še fotografijo, na kateri se z ženo objemata.

Bodoča starša sta se spoznala na snemanju filma The Final Girls leta 2014, leto dni kasneje pa sta začela svoje ljubezensko razmerje. Zaroko sta oznanila po Instagramu leta 2019, ko je Adam objavil fotografijo na čolnu, na njej pa se jasno vidi, da igralkino roko krasi zaročni prstan. "Rekla je da! No, v resnici je rekla: Ah, Adam, in me nato poljubila, zato bom to vzel kot da," je takrat zapisal igralec. Zaljubljenca sta se poročila oktobra 2021 na Rtu svetega Luke v Mehiki.