Adam Driver za rojstni dan presenetil sina igralca Bena Afflecka

47-letniBen Affleck se je nedavno pojavil v večerni oddaji Jimmyja Kimmela, kjer je govoril o prihajajočem filmu The Way Back, komentiral pa je tudi sodelovanje z Adamom Driverjem, saj bosta skupaj nastopila v filmu The Last Duel, ki ga režira Ridley Scott. Gledalci so z navdušenjem sprejeli njuno prijateljstvo in zgodbo povezano z Benovim osemletnim sinom Samuelom. Igralec je dejal, da je težko uskladiti službene dolžnosti in zasebno življenje, a poskuša najti čas za svojega sina. Še posebej pa ga je želel presenetiti za njegov rojstni dan, za pomoč pa je prosil Adama.