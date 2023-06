Adam in Jackie Sandler praznujeta 20. obletnico poroke: 'Tvoj 'da' je bil najlepše darilo'

Adam Sandler slovi po zabavnih vlogah v komedijah, s katerimi zagotovo nasmeji tudi svojo ženo Jackie. 56-letnik in 48-letnica sta nedavno praznovala 20. obletnico poroke, svoji soprogi pa se je ob tem posebnem jubileju z objavo na Instagramu poklonil tudi slavni igralec. Objavil je fotografijo z njune poroke, ob tem pa pripisal, da je bila Jackiejina privolitev v zakon z njim najlepše darilo zanj. Ob obletnici so jima čestitali tudi številni zvezdnikovi prijatelji.

"Veselo 20. obletnico poroke, moja draga Jackie. Tvoj 'da' je bil najlepše darilo v mojem življenju," je zapis ob fotografiji s poroke, ki jo je objavil na svojem Instagramu, začel Adam Sandler. Z objavo se je ob dveh desetletjih zakona poklonil svoji ženi, s katero sta še vedno zaljubljena.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Priljubljeni igralec, ki slovi po svojih komičnih vlogah, je v opisu priznal, da se je v svojo ženo zaljubil na prvi pogled. "Moje srce je tvoje od prve sekunde, ko sem te videl. Vsak dan bolj ljubim in cenim tvojo predanost do naju, otrok," je zapisal in dodal, da si želi, da njuna ljubezen še naprej traja. "Veliko ljubezni ti še lahko dam. Za vedno," je končal 56-letni zvezdnik.

icon-expand Adam in Jackie Sandler sta po dvajsetih letih še vedno zaljubljena. FOTO: Profimedia

Čestitke ob obletnici so igralcu in njegovi ženi v komentarjih zaželeli številni njuni zvezdniški prijatelji. "Ko sta rekla da, smo vsi jokali. Čestitam in rad vaju imam. Jackie je neverjetna, ti pa včasih smrdiš," je šaljivo zapisal Sandlerjev igralski kolega Nick Swardson, Julia Fox in Kate Hudson pa sta jima v komentar prilepili čustvene simbole srca. "Veselo obletnico," pa jima je zaželela pevka Jennifer Hudson.