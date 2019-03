Adam Lambert potrdil romanco z manekenom

Nekdanji tekmovalec šova Ameriški idol in zdajšnji pevec zasedbe Queen, Adam Lambert, je že novembra lani z nekaj sproščenimi fotografijami sprožil namigovanja, da ima nekaj z manekenom Javijem Costo Polom. Pretekli mesec se je vse skupaj nadaljevalo, ko sta skupaj sedela na podelitvi oskarjev.

Zdaj pa je Adam svojim sledilcem na Instagramu, ki jih ima več kot 1,3 milijona, dal vedeti, da sta zaljubljena, saj je ob trojček fotografij zapisal "ljubim te", enako pa mu je odgovoril tudi Javi. Enemu od radovednežev je odgovoril, da sta"uradno skupaj že nekaj mesecev in da Instagram ni vratar njunih resnic".

Za Lamberta je to po dolgem času nova zveza, saj je lani priznal, da je težko najti pravega in da ni imel zveze že pet let, saj je težko vzdrževati zvezo, če ves čas delaš in potuješ. "Moj notranji romantik vedno upa, da bi lahko srečal nekoga, kar bi preraslo v nekaj posebnega in monogamnega," je še dejal lani.

Bo Javi tisti pravi zanj? Bomo videli ...