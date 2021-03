Adam Levine: Blake in Gwen si mojega nastopa na poroki ne moreta privoščiti

Gwen Stefani in Blake Shleton , ki sta svojo zaroko naznanila oktobra lani, se pospešeno pripravljata na poročni dan. Sedaj jima je nekaj načrtov podrl kolega iz žirantske zasedbe ameriškega šova The Voice, ki svoje cene za nastop na velikem dogodku ne namerava znižati.

Adam Levine goji iskreno prijateljstvo z Blakom in Gwen.

Pred kratkim se je namreč v enem od radijskih intervjujev pošalil, da zvezdniški par njegovega nastopa na poroki ne bo dočakal:"Ne moreta si me privoščiti,"je povedal v smehu. 44-letnik, ki je pevski šov po skoraj desetletju zapustil leta 2019, se je kasneje zresnil in dodal, da mu je ideja v resnici všeč in da je ob tem počaščen.

"Ampak kljub vsemu me najverjetneje ne bosta niti prosila. Mislim, da bosta najela recimoLuka Bryanaali koga podobnega,"je še povedal. Ob tem se je spomnil trenutka, ko je Blake Shelton svojo idejo o Levinu kot glavnem zabavljaču na poroki razkril v televizijski oddaji Setha Meyersa:"Sedim v postelji, jem pokovko in poslušam intervju: 'Človek, j*** se! Ne bom prišel na poroko zato, da bi tam pel in igral!'"