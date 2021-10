Adam Levine ima tetovirano (skoraj) vse telo

Zvezdnik seveda ni ostal neopažen, saj so ga izdali modri lasje in številne tetovaže, ki krasijo njegovo telo. Lahko bi rekli, da je ostal še komaj kakšen košček njegove kože, ki ni prekrit s črnilom.

Pevec in nekdanji žirant šova The Voice Adam Levine ni samo zagovornik tetovaž, ampak že dlje časa z rednimi treningi skrbi za svoje telo. Paparaci so zvezdnika ujeli v objektiv v Santa Monici, ko je s svojim trenerjem Austinom Pohlenom ravno končal enega od treningov.

Adamov osebni trener Austin je v preteklosti že spregovoril o pevčevih ciljih glede preoblikovanja telesa. Za Us Weekly je marca lani povedal, da je Adam zelo organiziran pri treningih.

"Tekaško stezo uporablja (Adam) eno uro in pol do dve uri na dan, nato pa skupaj trenirava. Ampak k treningom dodaja še jogo, ki jo izvaja približno trikrat na teden. Joga mu je resnično pomagala. Enkrat na teden pa delava tudi pilates." Med drugim je še dejal, da sta osredotočena na treninge štirikrat do petkrat na teden, vadita z utežmi in gradita mišično maso, pri tem pa pazita tudi na prehrano.