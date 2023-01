Družina Levine - Prinsloo se je znova povečala. Adam Levine , frontman skupine Maroon 5 , in manekenka Behati Prinsloo sta povila tretjega otroka, čigar ime in spol zaenkrat ostajata skrivnost. Zvezdnika sta starša znova postala le nekaj mesecev po tem, ko je Levine priznal, da je na Instagramu flirtal z drugimi ženskami.

Adam Levine in Behati Prinsloo po škandalu tretjič starša.

Spomnimo, septembra lani je manekenka Sumner Stroh na družbeno omrežje TikTok objavila videoposnetek, v katerem je trdila, da je imela afero s pevcem priljubljenega ameriškega benda. Po tem, ko je 21-letna manekenka javno razkrila, da je imela s poročenim Levinom afero, so se oglasila še štiri druga dekleta, ki so na družbenih omrežjih delila spogledljiva sporočila, ki jim jih je pošiljal glasbenik. Uporabniki družbenih omrežjih so ob tem takoj zagrabili priložnost, da ustvarijo številne šale na njegov račun.

Levinu zaradi viralnosti novice ni preostalo drugega, kot da je 'zločin' priznal, a ob tem zatrdil, da flirtanje nikoli ni prešlo v kaj bolj resnega, a da je kljub temu "prestopil mejo". "Slabo sem presodil, ko sem govoril s komerkoli, razen s svojo ženo, na kakršen koli spogledljiv način," je takrat zapisal. Behati ga je kljub vsemu javno podprla in zdi se, da sta skupaj z otroki še naprej srečna družina.