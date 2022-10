Adam Levine kljub škandalu z družino na plaži

Kot vse kaže, odmevni škandal, ki se je začel po tem, ko je vplivnica na TikToku trdila, da je imela z ameriškim pevcem afero, on pa je želel kasneje po njej imenovati otroka, ni razdrl njegove družine. Adama so namreč paparaci ujeli z ženo Behati in njunima dvema hčerama, kako uživajo na plaži v Kaliforniji.

Adam Levine je sončni dan izkoristil za druženje ob morju, kamor se je odpravil s svojo nosečo ženo Behati Prinsloo in svojima dvema hčerama, šestletno Dusty Rose in štiriletno Gio Grace. Družina se je na kratek oddih odpravila s kolesom, ko je prispela na plažo, pa si je na pesku razgrnila odejo in uživala na morskem zraku. icon-expand FOTO: Profimedia icon-chevron-left icon-chevron-right Na fotografijah, ki so jih posneli paparaci, ni videti, da bi imela zakonca, ki pričakujeta tretjega otroka, težave, saj sta bila ves čas nasmejana, izmenjala pa sta si tudi nekaj ljubeznivih pogledov in objemov. Da sta v dobrih odnosih, sta sicer dokazala že prejšnji teden, ko je Behati svojemu možu izkazala podporo na koncertu njegove skupine v Las Vegasu. PREBERI ŠE Žena Adama Levina v zaodrju koncerta njegove skupine Družina se je pred nekaj tedni znašla pod drobnogledom, saj je manekenka Sumner Stroh na TikToku trdila, da je imela s pevcem skupine Maroon 5 enoletno afero, nato pa je ta želel po njej poimenovati tretjega otroka. Nato so se oglasile še druge ženske, ki so na družbenem omrežju delile zvezdnikova spogledljiva sporočila. Svoji učiteljici joge je med drugim zapisal, da ima "najboljšo zadnjico v mestu" in da želi dan z njo preživeti gol. Podobna sporočila je pošiljal manekenki Maryki, komunikacijo pa pričel z besedami: "Sedaj sem obseden s teboj." Ta mu je takoj odgovorila z vprašanjem: "Tip, a nisi ti poročen?", na kar ji je odgovoril: "Sem, a je zelo zapleteno. Stvari niso enostavne," ob tem pa pohvalil njeno telo. PREBERI ŠE Adam Levine svoji učiteljici joge: S tabo želim dan preživeti gol