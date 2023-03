Adam Levine o kaosu, ki ga povzročajo trije otroci: Sprejemam to

"To je conska obramba, pravijo," je o starševstvu treh otrok dejal 43-letnik voditelju Ryanu Seacrestu. "Obramba gre od človeka do človeka. Res je čudovito in kaos mi je všeč. Sprejemam to," je povedal Levine, ki ima poleg novorojenke še 6-letno hči Dusty Rose in 5-letno Gio Grace.

S tem, ko se je njegova družina povečala, se nagiba tudi h klišeju predmestnega življenja in si celo želi enoprostorca. "Res si želim enoprostorca. Tega lahko preurediš tako, kot ti najbolj ustreza, lahko postane celo spektakularna vesoljska ladja in je zelo zabaven," je se je pošalil.