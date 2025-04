Paul McCartney pevcu Adamu Levinu: Mi smo bili boljši

Pred več kot desetletjem je priljubljena glasbena skupina Maroon 5 na dogodku The Night That Changed America: A Grammy Salute to The Beatles nastopila s priredbama skladb All My Loving in Ticket to Ride, ki jih v originalu izvaja znamenita skupina The Beatles. "V življenju sem bil že nekajkrat prestrašen. To je bil gotovo eden od teh trenutkov. Tam sta bila Ringo Starr in Paul McCartney. Če skušaš biti preveč kul, se raje umakni," je frontman skupine Adam Levine dejal v nedavnem pogovoru za The Howard Stern Show.