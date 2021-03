Adam Levine si je dal tetovirati celo nogo

Adam Levine je nekoč dejal, da bi rad imel potetovirano celo telo in tej želji pridno sledi. Zvezdnik je presenetil oboževalce in si, tako kot je pred časom že napovedal, dal potetovirati celo nogo.

Fotografi so priljubljenega glasbenika ujeli v objektiv v družbi svoje žene, 32-letne manekenkeBehati Prinsloo. Zvezdnik je nosil belo majico in svetlo modre kratke hlače, v katerih je seveda kazal svojo novo ogromno tetovažo, ki se razprostira čez celo levo nogo. Svoj športni videz je dopolnil s kapo s šiltom in supergami.