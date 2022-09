Adam Levine sporočila pošiljal še dvema dekletoma: Obseden sem s tvojim telesom

Pevec zasedbe Maroon 5 se je znašel v nemilosti javnosti. Na plano so namreč prišle nove obtožbe glede spogledljivih sporočil, ki naj bi jih pošiljal še dvema dekletoma. Po tem, ko je zgodbo o razmerju v svet poslala vplivnica Sumner Stroh – pevec ga je že zanikal, a priznal, da je ravnal nespametno – se je Levine znašel pred novimi izzivi. Močno si namreč želi, da škandal ne bi vplival na stabilnost njegove družine.

Adam Levine je spogledljiva sporočila pošiljal še dvema dekletoma, ki sta se opogumili po tem, ko je postalo jasno, da se je zvezdnik zapletel v razmerje s Sumner Stroh. Ta je na TikToku objavila nekaj podrobnosti njunega razmerja in s tem sprožila plaz odzivov drugih zvezdnikov. Najprej se je odzval ravno Levine, ki je priznal, da je ravnal nespametno in naivno ter da je v komunikaciji prestopil mejo, vendar obenem zanikal telesni stik z Strohovo.

Sedaj sta nekaj podrobnosti sporočil, ki sta jih prejemali, javno objavili tudi Alyson Rose in dekle z imenom Maryka. Prva je delila nekaj zasebnih sporočil, v enem od teh je zvezdnik zapisal: ''Ne bi smel govoriti s teboj, sej veš to?'' Na TikToku je objavila posnetek zaslona, ob tem pa sporočila še, da ima na zalogi ''mnogo več od tega,'' vendar se je odločila, da zadev ne deli, daj se ji ''ne zdijo primerne''. Pojasnila je, "da bi se ob objavi teh stvari počutila neprijetno". Njena naslednja objava je vsebovala zgolj delček pogovora z glasbenikom, ki ji je med vrsticami priznal, da je z njo popolnoma zasvojen. Ko je priznala, da ''je prav tako čudna in da posluša samo metal glasbo'', je odvrnil, da ''mu tega ni dejala še nobena 'vroča bejba'.''

''Mnogo mojih prijateljev je vedelo za to in bili so šokirani,'' je dejala na TikToku in dodala: ''Če so to z njim doživela tudi druga dekleta ... Menim, da bi morala svojo zgodbo deliti, saj mi je zelo žal njegove soproge in nihče si tega ne zasluži.'' Kljub vsemu je Rosova obe objavi že izbrisala.

Oglasila pa se je tudi Maryka, ki je v Instagramovi zgodbi delila vsebino zasebnih sporočil, ki jih je prijela od pevca. Njuna vroča komunikacija se je pričela, ko ji je nič kaj sramežljivo sporočil: ''Sedaj sem obseden s teboj.'' Ta mu je takoj odgovorila z vprašanjem: ''Tip, a nisi ti poročen?'' A se je hitro znašel: ''Sem, a je zelo zapleteno. Stvari niso enostavne," ob tem pa pohvalil njeno telo. Ko je naznanila, da si bo vzela nekaj premora in zapustila Instagram, jo je neposredno povabil k posteljnim aktivnostim. Maryka, ki je njegovo dvorjenje ni prepričalo, je z javnostjo delila še del posnetka, ki ga je prejela od pevca, ob tem pa dodala ključnik, s katerim poziva vsa dekleta, naj 43-letnika razkrinkajo.

