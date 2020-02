Adam Levine spregovoril o katastrofalnem koncertu Maroon 5

Maroon 5 so na festivalu Viña del Mar, ki se vsako leto odvija v obmorskem mestu z istim imenom, nastopili prvič. Oboževalci so nastop skupine težko pričakovali, saj so bile karte za peti dan festivalskega dogajanja razprodane v manj kot dveh urah. Ker je bil to letošnji festivalski rekord, je bilo razočaranje po nastopu skupine toliko večje. Novica o odrskem dogajanju se je izredno hitro razširila po družabnih omrežjih južnoameriških oboževalcev, o nastopu pa so poročali tudi čilski mediji.

Festival, ki je največji v Južni Ameriki lahko na posameznem dogodku sprejme 15.000 obiskovalcev, je znan po širokem spektru nastopov mednarodnih zvezd. Obiskovalci, ki so od mega popularnega banda pričakovali veliko, so bili negativno presenečeni predvsem zaradi odnosa, ki ga je na odru pokazal pevec Adam Levine . Sicer zelo kritična publika, ki so jo nekateri poimenovali kar El Monstruo (pošast, op. a.), saj je znana po tem, da je do nastopajočih zelo neprizanesljiva in nezadovoljstvo jasno pokaže, pa je bila tokrat upravičeno razburjena.

Levine je svojo napako priznal in razložil ozadje slabo izpeljanega nastopa: ''Če sem popolnoma odkrit, med nastopom so me nekatere stvari držale nazaj, pustil sem, da se me dotaknejo. In to je vplivalo na moje odrsko obnašanje, ki je bilo neprofesionalno in za to se opravičujem. Na odru sem se boril in včasih je zame resnično težko zamaskirati ta boj. Zato sem vas pustil na cedilu, žal mi je.''Pevec je mnenja, da si oboževalci zaslužijo slišati razlago, obenem pa je poudaril, da s skupino dojema festival kot prestižen in čudovit. S tem so želeli izpostaviti dejstvo, da festivala ne podcenjujejo in hkrati obljubljajo, da bodo naslednji nastop na južnoameriški turneji izpeljali brezhibno.

Adama so oboževalci ujeli tudi, ko je jezen zapuščal oder in ob tem glasno izražal svoje nezadovoljstvo: