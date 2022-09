Adam Levine svoji učiteljici joge: S tabo želim dan preživeti gol

Spogledljivim sporočilom ameriškega zvezdnika ni videti konca. Po treh dekletih, ki so s svetom delila sporočila, ki jim jih je pošiljal poročeni Adam Levine, sta se oglasili še dve ženski. 21-letna manekenka je povedala, da ji je pevec nenehno komentiral zgodbe na Instagramu, na katerih je kazala svojo zadnjico, Levinova nekdanja učiteljica joge pa je razkrila, da ji je nekoč pisal, da želi z njo ves dan preživeti gol.

Po manekenki Sumner Stroth, ki trdi, da je imela s pevcem Adamom Levinom enoletno afero, nato pa je ta želel po njej poimenovati tretjega otroka, so se oglasile še druge ženske, ki so na družbenem omrežju delile njegova spogledljiva sporočila. Alanna Zabel, ki je bila od leta 2007 do 2010 Adamova učiteljica joge, je v zgodbi na Instagramu zapisala, da je zvezdnik svojim prijateljem govoril, da ima ona "najboljšo zadnjico v mestu", nekega dne pa ji je napisal sporočilo, da želi dan z njo preživeti gol.

Peta v vrsti tistih, ki jim je pisal pevec skupine Maroon 5, je 21-letna Ashley Russell, ki ima na Instagramu profil, posvečen fitnesu. Za DailyMail je dejala, da ji je glasbenik v začetku tega leta začel gledati zgodbe na Instagramu, všečkal njene objave in ji pisal sporočila. Pisal naj bi ji skoraj vsak dan, in sicer okoli 22. ure. "Vsakič, ko sem objavila zgodbo, torej vsak dan, sem preverila in vedno jo je pogledal. Večinoma je všečkal zgodbe, v katerih je bila prisotna zadnjica, in odgovoril nekaj v zvezi dnevom za treniranje zadnjice ali nog v fitnesu."

V izmenjavi sporočil z mlado fitneserko je 43-letni Adam med drugim napisal: "Dan za noge. Najbolj pomemben in najlažji za preskočiti." Ashley je kasneje med pogovorom vprašal, ali je že na fakulteti, nato pa dodal: "Dober trening za noge." Ashley je za britanski tabloid dejala, da se ji je zdelo čudno, da se je Adam z njo pogovarjal, a je pogovor nadaljevala, ker jo je zanimalo, kako daleč bo stvar nadaljeval. "Dejal mi je, da me je našel na strani Discover na Instagramu, ker ga zelo zanima fitnes. Jaz imam fitneserski profil, vedela sem, da je čudno, a sem želela nadaljevati, da bi videla, če bo še slabše. Ko sem mu povedala, da ga bodo ujeli pri pošiljanju sporočil puncam, kot sem jaz, mi je nehal pisati." Russelova je dodala, da kljub temu, da ji je pevec nehal pisati, je še vedno gledal njene zgodbe. "Mislim, da je to nespoštovanje žensk v pravem pomenu. Zelo žalostno je, da je poročen in počne tako nezrele stvari. Zanima me, kako je videti njegova vsebina na Instagramu. Polna mladih žensk? To mi je zelo čudno."

V četrtek sta se po vplivnici Sumner oglasili še vplivnici Alyson Rose in Maryka. Prva je delila nekaj zasebnih sporočil, v enem od teh je zvezdnik zapisal: "Ne bi smel govoriti s teboj, sej veš to?'' Dodala je, da ima na zalogi še veliko več sporočil, a jih ne bo delila, ker se ji ne zdijo primerna. Maryka je na drugi strani pokazala, da je poročenega Adama neposredno vprašala: ''Tip, a nisi ti poročen?'' A ji je ta odgovoril: ''Sem, a je zelo zapleteno. Stvari niso enostavne," ob tem pa pohvalil njeno telo. Podoben izgovor je imel tudi pri Sumner, ki ji je dejal, da je njegovega zakona konec, a tega še javnost ne ve.