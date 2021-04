Adam Levine v ženski obleki: Dekleta se želijo zabavati

Adam Levine je na Instagramu s svojimi oboževalci, ki jih ima na tem omrežju skoraj 13 milijonov, delil družinsko fotografijo, na kateri so se mu pridružili tudi ostali člani: žena Behati Prinsloo ter hčerki, 4-letna Dusty Rose in 3-letna Grio Grace. Slavna starša sta se, kot kaže, odločila ugoditi svojima malima princeskama, saj so vsi štirje pozirali v poletnih oblekah znamke Tiare Hawaii. Očka se je barvno uskladil z eno od hčerk, medtem ko sta mamica in druga hčerka nosili obleko z enakim vzorcem.

"Dekleta se želijo zgolj zabavati," je 42-letnik zapisal pod simpatično fotografijo, na kateri se vsi držijo za roke in gledajo stran od kamere. Spomnimo, da slavni par svojih hčerk, v nasprotju z nekaterimi drugimi zvezdniki, ne izpostavlja na družbenih omrežjih.