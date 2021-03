Adam Levine za razkošno vilo odštel 19 milijonov evrov

Adam Levine in Behati Prinsloo sta ponosna lastnika čudovite posesti v obmorskem mestu Montecitu blizu Sante Barbare.Slavna zakonca sta za luksuzno graščino, ki se bohoti na 21 hektarjih, odštela skoraj 20 milijonov evrov.

41-letni ameriški glasbenik in frontman zasedbe Marron 5ter njegova devet let mlajša žena Behati bosta imela za sosede kar nekaj zvezdnikov. V omenjenem kraju so si dom ustvarili Oprah Winfrey, Meghan Markle in princHarry, Ellen DeGeneres in Portia de Rossi, Katy Perry in Orlando Bloom terGwyneth Paltrow in Brad Falchuk.