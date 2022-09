Adam Levine zanikal razmerje z vplivnico, a priznal: Prestopil sem mejo

Levine je z nekdanjim Victorijinim angelčkom Behati Prinsloo poročen od leta 2014. V zakonu sta se jima rodili deklici Dusty Rose (5) in Gio Grace (4), manekenka pa je trenutno noseča že tretjič. "Moja žena in moja družina so vse, kar je zame na tem svetu pomembno," je bil jasen v zapisu. Označil se je za naivnega in neumnega, ker je s svojimi dejanji tvegal edino, kar mu nekaj pomeni, vse to pa označil za največjo napako, ki jo je kadar koli storil: "Tega ne bom nikoli ponovil. Prevzemam polno odgovornost. Tole bomo prebrodili in čez to bomo šli skupaj."