'Adam Sandler med plavanjem nosi nogavice, ker si jih ne more sezuti'

Sunny Sandler , hči igralca Adama Sandlerja , je gostovala v oddaji The Tonight Show with Jimmy Fallon , kjer je predstavljala svoj novi film z naslovom Don't Say Good Luck . Med pogovorom s slavnim voditeljem se je spominjala, kako sta s sestro oponašali očeta in njegov način obnašanja, ter razkrila očetovo nenavadno navado, da v bazen skoči z nogavicami.

"Moja mama pogosto pove zgodbo iz časa, ko sem bila mlajša. S sestro sva se oblekli v očetova oblačila, čeprav takrat to še ni bilo v modi. Razvlečene majice in prevelike hlače, ob tem pa sva se drli, da klimatska naprava ne deluje. Nato sva skočili v bazen, ne da bi si sezuli nogavice. Tudi oče v bazenu nosi nogavice, saj si jih na kopnem ne more sezuti," je pripovedovala.

"To ne more biti res, on je najbolj smešen človek vseh časov," je protestiral Fallon, nato pa vprašal: "Torej je v bazen skočil z nogavicami in si jih med plavanjem sezuje?" Sunny mu je odgovorila: "Ja, nato pa jih ožame, vsi ostali pa jih skušajo uloviti."