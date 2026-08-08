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Tuja scena

'Adam Sandler med plavanjem nosi nogavice, ker si jih ne more sezuti'

Los Angeles, 08. 08. 2026 09.30 pred dvema dnevoma 2 min branja 7

Avtor:
K.Z.
Sunny in Adam Sandler

Hči Adama Sandlerja je v nedavni pogovorni oddaji razkrila, da njen slavni oče med plavanjem nosi nogavice, saj si jih ne more sezuti, ker se ne more skloniti. Sunny je anekdoto delila v sklopu promocije svojega novega filma, ob tem pa dodala, da si oče nato nogavice sezuje v vodi, saj tako lažje doseže stopala.

Sunny Sandler, hči igralca Adama Sandlerja, je gostovala v oddaji The Tonight Show with Jimmy Fallon, kjer je predstavljala svoj novi film z naslovom Don't Say Good Luck. Med pogovorom s slavnim voditeljem se je spominjala, kako sta s sestro oponašali očeta in njegov način obnašanja, ter razkrila očetovo nenavadno navado, da v bazen skoči z nogavicami.

Adam Sandler na rdeči preprogi v družbi žene in hčerk.
Adam Sandler na rdeči preprogi v družbi žene in hčerk.
FOTO: Profimedia

"Moja mama pogosto pove zgodbo iz časa, ko sem bila mlajša. S sestro sva se oblekli v očetova oblačila, čeprav takrat to še ni bilo v modi. Razvlečene majice in prevelike hlače, ob tem pa sva se drli, da klimatska naprava ne deluje. Nato sva skočili v bazen, ne da bi si sezuli nogavice. Tudi oče v bazenu nosi nogavice, saj si jih na kopnem ne more sezuti," je pripovedovala.

"To ne more biti res, on je najbolj smešen človek vseh časov," je protestiral Fallon, nato pa vprašal: "Torej je v bazen skočil z nogavicami in si jih med plavanjem sezuje?" Sunny mu je odgovorila: "Ja, nato pa jih ožame, vsi ostali pa jih skušajo uloviti."

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Sandlerjev način oblačenja že dalj časa vzbuja veliko pozornosti javnosti, saj je v velikem nasprotju s tistim, ki je običajen za hollywoodske zvezdnike. Na podelitvi oskarjev se je tako pojavil v trenirki, tudi sicer pa na rdeči preprogi pogosto pozira v športnih oblačilih in obutvi.

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KOMENTARJI7

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Prototip
08. 08. 2026 14.34
Kaj potem šele naredi z gatami,,,,,pa kdo jih ujame,,,,
Odgovori
+2
2 0
Port__CN
08. 08. 2026 13.42
Nato pa jih OZAME ! Takoj sem pomislil ,da je govora o pujsu Mangalici .
Odgovori
0 0
GibbsNCIS
08. 08. 2026 12.12
Ja kak se jih pa pol obuje?
Odgovori
+2
2 0
daiči
08. 08. 2026 11.20
Ta je pa tud str ratu. Mislm postaru se je.
Odgovori
+2
2 0
sukar 1
08. 08. 2026 10.32
fuuuuj
Odgovori
+4
5 1
Ramzess
08. 08. 2026 10.31
Posedla bi ga na nekaj, pa bi se lažje sezul.
Odgovori
+1
2 1
Tomvojo
08. 08. 2026 10.28
Potem si pa tudi usranih gat ne more preobleči
Odgovori
+1
2 1
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