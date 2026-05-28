Adam Sandler na premiero ženinega filma v trenirki

Adam Sandler je na losangeleško premiero ženinega novega filma Office Romance prišel oblečen v trenirko. Igralec je na rdeči preprogi ob Jackie Sandler, ki je nosila črno kratko obleko z bleščicami, črne hlačne nogavice in črne salonarje, poziral v oranžnem puloverju košarkarskega moštva New York Knicks in modrih športnih hlačah. Obute je imel športne copate.
Čeprav je igralec znan kot velik ljubitelj košarke in podpornik moštva iz domačega New Yorka, je v svoji opravi zelo izstopal. "Eno je, ko v takšnih oblačilih promovira svoje filme in nastopa v svojem imenu, drugače pa je, ko tako oblečen stoji ob ženi, ki predstavlja svoje delo. Lahko bi vsaj za to priložnost nadel kaki hlače in polo majico," je na družbenem omrežju zapisala ena od komentatork, ki ni bila navdušena nad njegovo izbiro oblačil.
Čeprav so se mnogi z njo strinjali, pa so se številni postavili zvezdniku v bran. "To je sedaj že njegova oprava tudi za praznične priložnosti," je zapisal nekdo, drugi pa dodal: "Barva napisa se ujema z barvo hlač, s tem je pokazal, da se je potrudil. No, morda gre za komplet."
Adam Sandler je ameriški igralec, komik, scenarist in producent, ki je zaslovel v 90. letih prejšnjega stoletja. Svojo kariero je začel v priljubljeni televizijski oddaji Saturday Night Live, kasneje pa se je uveljavil kot eden najbolj prepoznavnih obrazov hollywoodskih komedij, kot so Billy Madison, Happy Gilmore in Poročena sva. Čeprav je znan predvsem po humorističnih vlogah, je v zadnjih letih dokazal svojo vsestranskost tudi v resnejših dramskih vlogah, na primer v filmu Uncut Gems.
New York Knicks, pogosto imenovani kar Knicks, so profesionalna košarkarska ekipa s sedežem v New Yorku, ki tekmuje v vzhodni konferenci lige NBA. Ustanovljeni so bili leta 1946 in so ena izmed ustanovnih članic lige. Svoje domače tekme igrajo v znameniti dvorani Madison Square Garden, ki velja za eno najbolj ikoničnih športnih prizorišč na svetu. Ekipa ima bogato zgodovino in zvesto bazo navijačev, med katerimi so številni znani osebnosti, ki redno obiskujejo njihove tekme.
Rdeča preproga je dolga preproga, ki se tradicionalno razgrne ob vhodu na pomembne dogodke, kot so filmske premiere, podelitve nagrad ali državniški obiski. Njen namen je simbolizirati prestiž in poseben status gostov, ki po njej hodijo. Na filmskih premierah rdeča preproga služi kot prostor, kjer igralci, režiserji in drugi ustvarjalci pozirajo fotografom ter dajejo izjave novinarjem, s čimer se ustvari medijska pozornost za film, ki ga predstavljajo.
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