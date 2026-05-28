Adam Sandler na premiero ženinega filma v trenirki

Adam Sandler je na losangeleško premiero ženinega novega filma Office Romance prišel oblečen v trenirko. Igralec je na rdeči preprogi ob Jackie Sandler, ki je nosila črno kratko obleko z bleščicami, črne hlačne nogavice in črne salonarje, poziral v oranžnem puloverju košarkarskega moštva New York Knicks in modrih športnih hlačah. Obute je imel športne copate.

Adam Sandler z ženo Jackie FOTO: Profimedia

Čeprav je igralec znan kot velik ljubitelj košarke in podpornik moštva iz domačega New Yorka, je v svoji opravi zelo izstopal. "Eno je, ko v takšnih oblačilih promovira svoje filme in nastopa v svojem imenu, drugače pa je, ko tako oblečen stoji ob ženi, ki predstavlja svoje delo. Lahko bi vsaj za to priložnost nadel kaki hlače in polo majico," je na družbenem omrežju zapisala ena od komentatork, ki ni bila navdušena nad njegovo izbiro oblačil.

Čeprav so se mnogi z njo strinjali, pa so se številni postavili zvezdniku v bran. "To je sedaj že njegova oprava tudi za praznične priložnosti," je zapisal nekdo, drugi pa dodal: "Barva napisa se ujema z barvo hlač, s tem je pokazal, da se je potrudil. No, morda gre za komplet."