Adam Sandler po operaciji kolka: Počutim se starega

"Boleče je povedati na glas," je nedavno v šali za Page Six dejal igralec Adam Sandler in priznal, da se po operaciji kolka počuti starega. Pri hoji si je namreč pomagal s palico, čevlje pa so mu pomagale zavezati žena Jackie ali hčeri. "Bile so zelo prijazne in priznam, da nisem bil najbolj idealen bolnik," je povedal in dodal, da so bila vsa njegova dekleta zelo potrpežljiva.