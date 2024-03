Adam Sandler svetoval svojima hčerkama: Učita se od Carey Mulligan

Dekleti se lahko pohvalita z vlogami v nekaterih filmih, med drugim sta z očetom zaigrali v filmu You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah, kjer se jim je pridružila tudi mama oziroma žena Jackie. 57-letni igralec je na dekleti zelo ponosen, obenem pa z njima z veseljem deli svoje izkušnje in nasvete. "Moji hčerki želita biti igralki. Svetoval sem jima, da se učita od Carey Mulligan," je nedavno za People razkril zvezdnik, ki je med drugim že pred časom povedal, da je svojima dekletoma svetoval, naj nikoli ne dovolita, da bi ju ljudje prepričevali, da nista dovolj dobri, če sami vesta, da sta dali vse od sebe.