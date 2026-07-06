Adam Sandler z receptom za uspešen zakon: Poljubita se ob vsaki priložnosti

Svet zabave in športa se je minuli vikend združil na enem najbolj pričakovanih dogodkov leta – poroki glasbene ikone Taylor Swift in NFL zvezdnika Travisa Kelceja. Slovesnost, ki se je odvijala v znameniti dvorani Madison Square Garden v New Yorku, je privabila okoli tisoč povabljenih gostov, med katerimi ni manjkalo zvezdniške smetane. Posebno vlogo na obredu je imel priljubljeni komik in igralec Adam Sandler, ki je par uradno poročil. Po besedah trenerja moštva Kansas City Chiefs, Andyja Reida, ki se je poroke udeležil, je Sandler svojo nalogo opravil s svojo značilno mešanico humorja in topline, najbolj pa mu je v glavi ostal eden od njegovih nasvetov, ki ga je ponudil zakoncema.

Adam Sandler z ženo Jackie. FOTO: AP

Adam Sandler je Taylor in Travisu naročil, naj se poljubita ob vsaki priložnosti, ki se jima ponudi. "Rekel je, poljubita se ob vsaki priložnosti, izkoristita vsako priložnost, ki jo imata, prav vsak dan," je v intervjuju za CNN razril Reid. Komik je s svojo ženo Jackie poročen že 23 let, njuna dolgoletna ljubezen in drobne pozornosti, ki si jih izkazujeta, pa so zgled mnogim.