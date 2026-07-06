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Adam Sandler z receptom za uspešen zakon: Poljubita se ob vsaki priložnosti

New York, 06. 07. 2026 10.04 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Taylor Swift in Travis Kelce

Igralec Adam Sandler, ki je vodil poročni obred glasbene ikone Taylor Swift in NFL zvezdnika Travisa Kelceja, je mladoporočencema med ceramonijo predal recept za uspešen zakon. Zvezdnikoma je svetoval, naj se za trden zakon poljubita ob vsaki priložnosti, ki se jima ponudi, kar se je utisnlo v spomin tudi trenerju moštva za katerega igra mladoporočenec.

Svet zabave in športa se je minuli vikend združil na enem najbolj pričakovanih dogodkov leta – poroki glasbene ikone Taylor Swift in NFL zvezdnika Travisa Kelceja. Slovesnost, ki se je odvijala v znameniti dvorani Madison Square Garden v New Yorku, je privabila okoli tisoč povabljenih gostov, med katerimi ni manjkalo zvezdniške smetane. Posebno vlogo na obredu je imel priljubljeni komik in igralec Adam Sandler, ki je par uradno poročil. Po besedah trenerja moštva Kansas City Chiefs, Andyja Reida, ki se je poroke udeležil, je Sandler svojo nalogo opravil s svojo značilno mešanico humorja in topline, najbolj pa mu je v glavi ostal eden od njegovih nasvetov, ki ga je ponudil zakoncema.

Adam Sandler z ženo Jackie.
Adam Sandler z ženo Jackie.
FOTO: AP

Adam Sandler je Taylor in Travisu naročil, naj se poljubita ob vsaki priložnosti, ki se jima ponudi. "Rekel je, poljubita se ob vsaki priložnosti, izkoristita vsako priložnost, ki jo imata, prav vsak dan," je v intervjuju za CNN razril Reid. Komik je s svojo ženo Jackie poročen že 23 let, njuna dolgoletna ljubezen in drobne pozornosti, ki si jih izkazujeta, pa so zgled mnogim.

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Viri so za različne tuje medije poročali, da naj bi bilo celotno poročno slavje izjemno čustveno. Voditelj George Stephanopoulos je gledalcem oddaje Saturday Morning povedal, da sta si ženin in nevesta sama napisala zaobljube, ki sta jih prebrala vsak iz svoje zlate knjižice, opisal pa jih je kot prave, čustvene, resne in nekoliko prismuknjene, a zelo ljubeče. Kot je za People razkril vir, sta Taylor in Travis imela vsak 20 minut, da sta prebrala svojo zaobljubo. Da je bilo zelo čustveno, je za LBC News razkrila Taylorina teta Robin Gentry, ko je zapuščala prizorišče. "Oba sta jokala in se smejala. Plesala sta, se objemala in poljubljala," je dejala.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Taylor Swift Travis Kelce Adam Sandler Andy Reid poroka

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