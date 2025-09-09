Adam Sandler zaigral košarko z zvezdnikom Miami Heat in navdušil

Oboževalci igralca Adama Sandlerja vedo, da je zvezdnik velik ljubitelj košarke, žogo pa velikokrat vzame v roke tudi v svojih filmih. Da je 59-letnik še v dobri formi in ima v rokavu kar nekaj košarkarskih trikov, je dokazal med igro, kjer je igral s članom ekipe Miami Heat, Jamiejem Jaquezom.
"Podaja v tablo je bila nora," so ob videu, na katerem Sandler v ekipi z Jaquezom igra košarko, zapisali v klubu Miami Heat. Nad zvezdnikovimi veščinami pa so bili navdušeni tudi oboževalci, ki so 59-letnika pohvalili med komentarji. "Moji najljubši dve stvari, Miami Heat in Adam Sandler. Kakšno sodelovanje. Gremo, Sandman!" je zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "Uporablja enake trike kot v filmu Odrasli."
Sandler, ki je v zadnjem času deležen veliko pozornosti javnosti, ker se tudi na rdeči preprogi pojavlja v sproščenih oblačilih ali celo trenirkah, je tudi tokrat izbral vpadljiva oblačila. Oblekel je svetlo modre kratke hlače in rumeno polo majico z ovratnikom enakega odtenka kot hlače, obul pa je športne copate.
