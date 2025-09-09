Svetli način
Tuja scena

Adam Sandler zaigral košarko z zvezdnikom Miami Heat in navdušil

Miami, 09. 09. 2025 15.03 | Posodobljeno pred eno minuto

Igralec Adam Sandler je znan tudi po svoji ljubezni do košarke. Zvezdnik filmov Očka po sili, Odrasli in Gilmore igra golf, je s svojimi veščinami metanja na koš in igre navdušil ekipo Miami Heat, katere del je bil pred upokojitvijo tudi naš Goran Dragić, ta pa je delila video, na katerem igra košarko z Jamiejem Jaquezom mlajšim.

Oboževalci igralca Adama Sandlerja vedo, da je zvezdnik velik ljubitelj košarke, žogo pa velikokrat vzame v roke tudi v svojih filmih. Da je 59-letnik še v dobri formi in ima v rokavu kar nekaj košarkarskih trikov, je dokazal med igro, kjer je igral s članom ekipe Miami Heat, Jamiejem Jaquezom.

"Podaja v tablo je bila nora," so ob videu, na katerem Sandler v ekipi z Jaquezom igra košarko, zapisali v klubu Miami Heat. Nad zvezdnikovimi veščinami pa so bili navdušeni tudi oboževalci, ki so 59-letnika pohvalili med komentarji. "Moji najljubši dve stvari, Miami Heat in Adam Sandler. Kakšno sodelovanje. Gremo, Sandman!" je zapisal eden od sledilcev, drugi pa dodal: "Uporablja enake trike kot v filmu Odrasli."

Sandler, ki je v zadnjem času deležen veliko pozornosti javnosti, ker se tudi na rdeči preprogi pojavlja v sproščenih oblačilih ali celo trenirkah, je tudi tokrat izbral vpadljiva oblačila. Oblekel je svetlo modre kratke hlače in rumeno polo majico z ovratnikom enakega odtenka kot hlače, obul pa je športne copate.

adam sandler košarka miami heat igralec Jaime Jaquez Jr.
