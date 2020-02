Adele: Album prihaja septembra

Adele je ena največjih britanskih glasbenih ikon, ki pa jo zadnjih pet let le redko vidimo na glasbeni sceni. Leta 2015 je izdala svoj zadnji album z naslovom25, oboževalci pa od takrat že nestrpno pričakujejo novo glasbo. Adele je sicer že namigovala, da lahko kmalu pričakujemo nov album, na prijateljičini poroki pa je povedala okvirni mesec – njen četrti album naj bi tako izšel v drugi polovici leta 2020, in sicer septembra.

Pevka je na poroki svoje prijateljiceLaure Dockrill in prijatelja Huga Whita presenetila s svojim nastopom, ko je zapela uspešnice Rolling in The Deep, Spice Up Your Life, ki jo v originalu izvajajo Spice Girls, ter Crazy in Love pevke Beyoncé.

Oboževalci so veseli, da pripravlja nove melodije, saj so številni pogrešali njen neverjetni glas. Njene besede bi lahko bile resnične, saj je pred dobrim mesecem prihod novega albuma komentiral tudi njen menedžer.

Eni od povabljenk, ki se je udeležila slovesnosti, je uspelo ujeti nastop pop zvezdnice, videoposnetek pa je objavila na Twitterju, kjer je zapisala:"Adele nas v letu 2020 ni presenetila samo z odličnim videzom, ampak tudi z odličnim vokalom."