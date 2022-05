Adele delila še nevidene fotografije z izbrancem: Čas leti

Po tem, ko so se pretekli teden na spletu pojavile govorice, da v razmerju med angleško pevko Adele in športnim agentom Richem Paulom morda ni vse v najlepšem redu, je pevke vse to ovrgla z galerijo fotografij na svojem Instagram profilu.

Da je ljubezen med angleško pevko Adele in športnim agentom Richem Paulom še vedno cvetoča, je glasbenica potrdila na svojem Instagram profilu, kjer je objavila galerijo prikupnih fotografij, ki so nastale v času njune zveze. Kljub temu, da je Paul pretekli teden zamudil pevkino rojstnodnevno zabavo, kar je na spletu povzročilo ugibanja o njuni zvezi, je pevka vse to hitro ovrgla z objavo, ki je v dobrih štiriindvajsetih urah prejela več kot štiri milijone všečkov.

Od obiska restavracije s hitro prehrano pa do ogleda športnega dogodka in romantičnih trenutkov iz zaodrja pevkinega nastopa, vse to je pevka delila s svojimi sledilci in še enkrat znova ovrgla govorice, ki so se v času njune zveze že večkrat pojavile. "Čas leti," je zapisala pod objavo, v kateri je delila tudi sporočilo, ki ga je prejela v enem od piškotov za srečo: "Našla si dobro družbo – uživaj."