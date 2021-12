Adele do svojih družbenih omrežij nima dostopa

Razumljivo je, da stoji za zvezdniki A-kategorije številna ekipa, ki skrbi za promocijo njihovih projektov oziroma tudi na kakšen način se predstavljajo v javnosti in kakšne novice ter na kakšen način bodo komunicirali z oboževalci. In najpomembnejše … kako na široko bodo znane osebnosti odprla vrata v svoje zasebno življenje.

Adele, ki se je po več letih premora in ločitvi vrnila na glasbeno sceno s čustveno balado Easy on Me in novim albumom 30, se je pred kratkim pojavila na YouTube kanalu slavne YouTuberke Nikkie de Jager. V pogovoru sta se dotaknili tudi rabe družbenih omrežij, 33-letna pevka pa je iskreno priznala, da ne ve gesel do svojih družbenih profilov.

"Nikoli prej mi niso dovolili imeti gesel za družbena omrežja," je pojasnila Adele. Očitno je njeno ekipo skrbelo, da bi pevka s svojimi sledilci delila kaj neprimernega. Vendar pa se je v času pandemije to spremenilo.

"Internet je bil v času covida zelo obremenjen," je dejala, "ta je vsem dvignil vzdušje." Toda potem, ko je 33-letna zvezdnica objavila eno sliko, so ji spet odvzeli geslo: "To je edina slika, ki sem jo kadar koli objavila sama, potem pa so mi spet odvzeli geslo."

Čeprav ni razkrila, za katero fotografijo točno gre, nekateri domnevajo, da je šlo za fotografijo, ki je avgusta lani povzročila nekaj kritik. Adele na fotografiji nosi zgornji del bikinija v barvah jamajške zastave, lase pa si je spletla v številne kite, spete v manjše skupke. Lasje, povezani v tako imenovane bantu vozle, so znani kot tradicionalna pričeska afriških žena in prebivalk Karibskih otokov.