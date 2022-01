Adele je nastop v Las Vegasu odpovedala po sporu s scenografi

Adele je prejšnji teden razočarala svoje oboževalce, ko je le dan pred prvim koncertom v Las Vegasu odpovedala svoje nastope, ki bi se morali odvijati vsak vikend do aprila. Po poročanju The Suna je 33-letna pevka nastope začasno preložila zaradi spora s scenografi, ki so na odru pripravili bazen, ki ji ni bil všeč.

Jezo so po tako nenadni odpovedi koncerta kasneje čutili tudi pevkini oboževalci, ki so za vstopnice odšteli vse do 10.000 evrov. Nekateri so namreč ob prejetju sporočila, da koncerta ne bo, že bili na poti v Las Vegas. 32-letna Gillian Rowland, ki je v času odpovedi koncerta že odpotovala iz New Yorka, je dejala: "Bila sem besna, ko je Adele v zadnji minuti prek družbenih omrežij sporočila, da je nastop odpovedan. Verjamem, da to ni odločitev, ki jo umetnik z veseljem sprejme, a najverjetneje je že dan prej vedela, da nastop ne bo pripravljen v dveh dneh. Jezna sem in razočarana."

Novi datumi koncerta zaenkrat še niso znani, je pa podjetje za prodajo vstopnic razburjene oboževalce, ki so želeli povračilo stroškov, pozvalo, naj jih obdržijo, saj bodo dobili vstopnice za nove datume, ki bodo predvidoma med aprilom in junijem. Tistim, ki se koncerta kljub temu ne nameravajo udeležiti, bodo denar vrnili.