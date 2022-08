Adele je zanikala govorice o zaroki z Richem Paulom

Pevka uspešnic Hello in Skyfall je zanikala govorice o zaroki in potrdila, da se kljub temu želi ponovno poročiti in povečati družino. S partnerjem sta se kljub kriznemu obdobju v začetku leta pred kratkim preselila v vilo v Beverly Hills.

icon-expand Adele in Rich Paul FOTO: Profimedia Adele je zanikala govorice, da se s partnerjem Richem Paulom bližata poroki: "Nisem zaročena, samo zelo drag nakit imam!" je povedala pevka po tem, ko so se razširile novice, da se je februarja zaročila. Govorice je sprožil veliki diamant, ki ga je nadela na podelitvi nagrad Brit. "Nisem poročena. Nisem poročena!" je s predrznim nasmeškom na obrazu odgovorila na vprašanje o zaroki, nato pa veselo zapela: "Samo zaljubljena sem! Srečna sem bolj kot kadarkoli. Skoraj tako, kot če bi bila poročena." icon-expand Adele FOTO: Profimedia Grammyjeva nagrajenka je sicer potrdila, da se želi ponovno poročiti in načrtuje razširitev svoje družine. "Še nikoli nisem bila tako zaljubljena. Obsedena sem z njim," je povedala o Paulu in dodala: "Definitivno si želim še otrok. Sem gospodinja in mati, stabilno življenje pa mi pomaga pri moji glasbi." Zaenkrat je pevka osredotočena na svoj dom v Las Vegasu, že v preteklosti pa je na vprašanja o poroki odgovorila takole: "Če bi bila zaročena, bi komu povedala, ali sem ali nisem?" Čeprav se trenutno zdi njuno razmerje močno, sta Adele in Paul v začetku leta šla skozi krajše krizno obdobje – Paul je Adelin rojstni dan preživel v Miamiju z LeBronom Jamesom. Na njuno srečo se zdi, da se njun odnos izboljšuje in čeprav je pevka zanikala govorice o poroki, sta se letos preselila v vilo vrednosti slabih 58 milijonov evrov v Beverly Hills.