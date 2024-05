Adele med koncertom razkrila veselo novico: Spet si želim postati mama

Adele je pred kratkim med svojim nastopom v Las Vegasu razkrila pomembne življenjske načrte: "Želim si dekle." 36-letna pevka je odkrito spregovorila o svoji želji, da bi imela več otrok, in zdi se, da bosta s partnerjem Richom Paulom temu kmalu posvetila veliko pozornosti. "Ko bom končala z vsemi svojimi obveznostmi in vsemi svojimi nastopi, želim imeti otroka," je avtorica hitov povedala občinstvu med svojim nedavnim nastopom po poročanju Daily Maila .

"Hočem punčko, ker fantka že imam. Čutim, da bo to morda oseba, ki jo bom imela najraje na svetu, a verjetno tudi najbolj sovražila. To je tisto, kar čutim, da se bo zgodilo. Ves čas me bo postavljala na moje mesto, kajne? Z mano kot njeno mamo in Richom kot očetom bo postala mala kraljica, ki bo vladala, kajne?" se je pošalila. Prav tako je med preteklim koncertom naslovila partnerjevo hčerko Reonni Simone: "Ta konec tedna je diplomirala moja pastorka," je povedala množici in dodala, da je Reonna diplomirala na univerzi Clark Atlanta. "Ljubim te, draga."

Pevka je romanco s športnim agentom začela leta 2021, dve leti po tem, ko se je dokončno ločila od nekdanjega moža Simona Koneckija, s katerim si delita 11-letnega sina Angela. Avgusta je Adele oboževalcem prav tako povedala, da je pripravljena, da kmalu spet postane mama in ima celo izbran seznam imen za dojenčke. "Resnično si želim kmalu spet postati mama," je dejala Adele med svojim takratnim rezidenčnim nastopom. "Pravzaprav sem pisala sezname. Torej vsakič, ko vidim ime, ki mi je všeč, ga zapišem v telefon."