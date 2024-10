Adele med nastopom zajokala, ko je med občinstvom zagledala Celine Dion

Adele so prevzela čustva, ko je na svojem koncertu med občinstvom zagledala pevko Celine Dion . Britanska pevka ni nikoli skrivala svojega občudovanja nad talentom kanadske pevske kolegice. Zato ni nič čudnega, da ni mogla zadržati solza, ko je 56-letno zvezdnico zagledala med občinstvom svojega koncerta v Las Vegasu. Adele je prekinila nastop in se objela s Celine, ki se po nekaj letih odsotnosti zaradi bolezni vrača na glasbene odre.

Adelina rezidenca ima sedež v gledališču Colosseum v Caesarjevi palači, prizorišču, ki je bilo prvotno zgrajeno kot Dionina rezidenca, s koncerti pa je podirala rekorde. Njen nastop si je takrat ogledala tudi Adele.

Dionova je svoje oboževalce nedavno navdušila s spektakularnim presenečenjem na začetni slovesnosti poletnih olimpijskih iger v Parizu. V svojem dokumentarcu I Am: Céline Dion pa je pred kratkim delila podrobnosti svojega zasebnega življenja in boja s sindromom toge osebe.

Britanska pevka je že dolgo velika oboževalka Celine, v intervjuju za Vogue leta 2021 je celo razkrila, da je najbolj ponosna na uokvirjen kos žvečilnega gumija, ki ji je ga podaril James Corden."To je precej neverjetna zgodba. James Corden, ki je moj prijatelj in snema tudi Carpool Karaoke, kjer sem tudi jaz nastopila, je posnel eno oddajo tudi z njo. Vedel je, kako zelo jo obožujem in jo prisilil, da je pljunila žvečilni gumi na kos papirja, on pa mi ga je uokviril," je takrat povedala pevka.