Adele našla novo ljubezen: kdo je srečnež?

Leta 2016 je Skepta za revijo ES dejal: "Adele mi ves čas pošilja sporočila in me obvešča, kako stvari potekajo." Medtem ko je maja istega leta izvajalka uspešnice Someone Like Youna Instagramu in Twitterju objavila fotografijo in zraven zapisala: "Tottenham Boy'', kar v prevodu pomeni ''fant iz Tottenhama (op. a., območje na severu Londona)''. Zapisu pa je dodala še čustveni simbol za srce. Skepta pa je nato twitnil in ji na objavo odgovoril: "Rad te imam," in dodal simbol rdeče vrtnice.