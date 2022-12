Adele: Nastopi v živo me prestrašijo in napolnijo z grozo

Adele je na svojem koncertu v Las Vegasu dejala, da je ponovno začela skrbeti za svoje duševno zdravje, saj hodi na terapije. "Več let jih nisem imela. Prej, ko sem prestajala ločitev, sem bila praktično na petih terapijah dnevno," je dejala občinstvu in dodala, da se je sedaj po več letih ponovno odločila za ta korak. Pevka je vlogo za ločitev od Simona Koneckija vložila leta 2019, nekdanja zakonca pa sedaj skupaj vzgajata svojega desetletnega sina Angela .

V nadaljevanju je zvezdnica dejala, da se je odločila ponovno obiskati terapevta, ker želi vsak teden prekositi samo sebe in poskrbeti za to, da bo dala vse od sebe na vsakem koncertu. Pojasnila je, da se s terapevtom pogovarja o stresu, ki ga po navadi doživlja med nastopi v živo. "Rada delam glasbo, ampak pri nastopih v živo me nekaj prestraši in napolni z grozo. Zato nisem umetnica, ki bi imela velike turneje. Nazadnje sem to naredila, da bi dokazala, da zmorem. Ampak ta izkušnja, ko sem v sobi takšne velikosti – mislim, da bom umetnica, ki nastopa v živo do konca svojega življenja," je dejala o svojih nastopih v Las Vegasu.